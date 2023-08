Los Pumas tienen la última función previa al Mundial

Santiago Chocobares, el ex centro de Duendes, surgido en Los Pampas de Rufino, será titular ante España.

Como Farrel, Billy Vunipola fue suspendido y no jugará en el debut mundialista ante Los Pumas

En la formación titular no hay rosarinos pero sí en el banco de relevos, que estará integrado por Ignacio Ruiz, Mayco Vivas, Matías Alemanno, Santiago Grondona, Lautaro Bazán Vélez, Martín Bogado, el ex Duendes Jerónimo de la fuente y el ex Atlético del Rosario Lucio Sordoni, quien ingresó al plantel para ocupar el lugar del lesionado Nahuel Tetaz Chaparro.