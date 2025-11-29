Los Pumas 7s no tuvieron un buen debut en el Circuito Mundial que se disputa en Dubai El combinado argentino perdió este sábado ante Fiji y fue goleado por Francia en las dos primeras fechas. La definición será ante Sudáfrica y depende de un milagro 29 de noviembre 2025 · 13:09hs

Los Pumas complicaron sus chances de clasificar a la siguiente ronda tras la derrota ante Francia

No fue bueno el debut de Los Pumas 7s en el Circuito Mundial de Rugby Seven, que se disputa en Dubai. En las primeras dos fechas del grupo A, los albicelestes cayeron este sábado ante Fiji y Francia, este último por más de 50 puntos de diferencia.

El equipo de Santiago Gómez Cora debutó en el torneo frente a Fiji. En un apretado encuentro, los Pumas cayeron 26 a 19 ante el combinado del país oceánico, que dio vuelta el partido. Los tries de Santino Zangara y Marcos Moneta habían adelantado a la selección argentina, pero el final del primer tiempo fue caótico y tres tries de Fiji cambiaron el rumbo del partido. Argentina no pudo volver a dominar y terminó perdiendo.

Más tarde se enfrentaron a Francia. Allí no hubo oposición argentina que resista a los embates del rival y los galos se alzaron con una victoria por 59 a 7. La defensa albiceleste fue endeble y los europeos quebraban los tacles sin problemas, para anotar 9 tries. Para Argentina, Santiago Vera Feld convirtió los siete puntos.

El mismo grupo lo comparte Sudáfrica, que en sus dos primeros partidos derrotó a Francia 15 a 12 y perdió con Fiji por 28 a 10.

Qué tiene que pasar para que Los Pumas avancen de ronda La actividad para Los Pumas 7s este sábado concluirá a las 13:30 (hora de Argentina), cuando se enfrenten con su par de Sudáfrica. Para que el conjunto de Gómez Cora avance debe vencer a Sudáfrica por goleada y esperar que Fiji haga lo mismo con Francia. Si se producen estos resultados, Fiji clasificaría como primero y puntaje ideal y el segundo puesto sería un triple empate, donde clasificará el que mayor diferencia de puntos tenga. Argentina ya corre de atrás al sumar –66, mientras que Francia cuenta con +56 y Sudáfrica +15.