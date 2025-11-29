La Capital | Ovación | Los Pumas

Los Pumas 7s no tuvieron un buen debut en el Circuito Mundial que se disputa en Dubai

El combinado argentino perdió este sábado ante Fiji y fue goleado por Francia en las dos primeras fechas. La definición será ante Sudáfrica y depende de un milagro

29 de noviembre 2025 · 13:09hs
Los Pumas complicaron sus chances de clasificar a la siguiente ronda tras la derrota ante Francia

Los Pumas complicaron sus chances de clasificar a la siguiente ronda tras la derrota ante Francia

No fue bueno el debut de Los Pumas 7s en el Circuito Mundial de Rugby Seven, que se disputa en Dubai. En las primeras dos fechas del grupo A, los albicelestes cayeron este sábado ante Fiji y Francia, este último por más de 50 puntos de diferencia.

El equipo de Santiago Gómez Cora debutó en el torneo frente a Fiji. En un apretado encuentro, los Pumas cayeron 26 a 19 ante el combinado del país oceánico, que dio vuelta el partido. Los tries de Santino Zangara y Marcos Moneta habían adelantado a la selección argentina, pero el final del primer tiempo fue caótico y tres tries de Fiji cambiaron el rumbo del partido. Argentina no pudo volver a dominar y terminó perdiendo.

Más tarde se enfrentaron a Francia. Allí no hubo oposición argentina que resista a los embates del rival y los galos se alzaron con una victoria por 59 a 7. La defensa albiceleste fue endeble y los europeos quebraban los tacles sin problemas, para anotar 9 tries. Para Argentina, Santiago Vera Feld convirtió los siete puntos.

El mismo grupo lo comparte Sudáfrica, que en sus dos primeros partidos derrotó a Francia 15 a 12 y perdió con Fiji por 28 a 10.

Qué tiene que pasar para que Los Pumas avancen de ronda

La actividad para Los Pumas 7s este sábado concluirá a las 13:30 (hora de Argentina), cuando se enfrenten con su par de Sudáfrica. Para que el conjunto de Gómez Cora avance debe vencer a Sudáfrica por goleada y esperar que Fiji haga lo mismo con Francia.

Si se producen estos resultados, Fiji clasificaría como primero y puntaje ideal y el segundo puesto sería un triple empate, donde clasificará el que mayor diferencia de puntos tenga. Argentina ya corre de atrás al sumar –66, mientras que Francia cuenta con +56 y Sudáfrica +15.

Noticias relacionadas
Flamengo y Palmeiras definirán al campeón de la Copa Libertadores y el ganador será el primer brasileño en obtenerla cuatro veces.

Flamengo y Palmeiras juegan la final de la  Libertadores con varios protagonistas argentinos

Fabián Gómez lidera el Abierto del Litoral en el Rosario Golf Club.

Fabián Gómez mantiene la ventaja en la cima del Abierto del Litoral de golf

Franco Colapinto no pudo hacer nada con el Alpine. Largó último desde boxes, llegó último.

Franco Colapinto largó de boxes último y así llegó a la meta en una aburrida sprint en Qatar

Gran presente. Ignacio Russo está teniendo un muy buen año en Tigre, que si no hace uso de la opción de compra volvería a Central.

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Ver comentarios

Las más leídas

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegó a Central a principios de año, arrancó bien y se desinfló: no seguirá en Arroyito

Llegó a Central a principios de año, arrancó bien y se desinfló: no seguirá en Arroyito

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Lo último

Sampaoli le pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Sampaoli le pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Un fallo avaló que los jueces nombrados desde 2017 paguen el impuesto a las ganancias

Un fallo avaló que los jueces nombrados desde 2017 paguen el impuesto a las ganancias

Flamengo y Palmeiras juegan la final de la  Libertadores con varios protagonistas argentinos

Flamengo y Palmeiras juegan la final de la  Libertadores con varios protagonistas argentinos

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

Acordaron medidas para ordenar la pesca, proteger la biodiversidad de la fauna ictícola y darle sostenibilidad a la actividad de los pescadores

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata
Se renovó el alerta por tormentas para la tarde de este sábado
La Ciudad

Se renovó el alerta por tormentas para la tarde de este sábado

La Libertad Avanza suma a otro diputado rosarino del PRO al bloque libertario
Política

La Libertad Avanza suma a otro diputado rosarino del PRO al bloque libertario

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Por Claudio Berón

Policiales

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegó a Central a principios de año, arrancó bien y se desinfló: no seguirá en Arroyito

Llegó a Central a principios de año, arrancó bien y se desinfló: no seguirá en Arroyito

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

En Newells lo querían como director técnico y se quedarán con las ganas: arregló con otro club

En Newell's lo querían como director técnico y se quedarán con las ganas: arregló con otro club

Ovación
Flamengo y Palmeiras juegan la final de la  Libertadores con varios protagonistas argentinos
OVACIÓN

Flamengo y Palmeiras juegan la final de la  Libertadores con varios protagonistas argentinos

Flamengo y Palmeiras juegan la final de la  Libertadores con varios protagonistas argentinos

Flamengo y Palmeiras juegan la final de la  Libertadores con varios protagonistas argentinos

Los Pumas 7s no tuvieron un buen debut en el Circuito Mundial de Dubai

Los Pumas 7s no tuvieron un buen debut en el Circuito Mundial de Dubai

Fabián Gómez mantiene la ventaja en la cima del Abierto del Litoral de golf

Fabián Gómez mantiene la ventaja en la cima del Abierto del Litoral de golf

Policiales
Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Por Claudio Berón

Policiales

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Microtráfico: quedó preso el recaudador de la banda del Boli Blanca

Microtráfico: quedó preso el "recaudador" de la banda del "Boli" Blanca

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

La Ciudad
Se renovó el alerta por tormentas para la tarde de este sábado
La Ciudad

Se renovó el alerta por tormentas para la tarde de este sábado

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

De Rosario a Doha: el cortometraje filmado en La Siberia que llegó a Qatar

De Rosario a Doha: el cortometraje filmado en La Siberia que llegó a Qatar

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Santa Fe inaugura el hospital público más moderno del país
Salud

Santa Fe inaugura el hospital público más moderno del país

Estacionamiento medido: una app brindará información sobre espacios libres para dejar el auto
La Ciudad

Estacionamiento medido: una app brindará información sobre espacios libres para dejar el auto

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre
Economía

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre

Sarampión: recomiendan no hacer viajes al exterior con menores de un año
Salud

Sarampión: recomiendan no hacer viajes al exterior con menores de un año

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente
Información General

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente

Gran Día de McDonalds en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos
Novedades

Gran Día de McDonald's en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia
Policiales

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal
LA REGION

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo
Información General

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera
LA CIUDAD

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico
POLICIALES

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%
Economía

En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 
POLITICA

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Por Alvaro Torriglia
Economía

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida
La Ciudad

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron