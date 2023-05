El posicionamiento de Newell’s en campo rival fue el primer acierto para construir la victoria sobre Blooming por 3 a 2 en Santa Cruz de la Sierra por la 4ª fecha del grupo E de la Copa Sudamericana. La paciencia para la búsqueda del arco de Blooming fue otro. Más allá de que por momentos le costó tener profundidad, merodeó con mucha frecuencia el área local y los goles fueron llegando por la ambición ofensiva que mostró durante todo el partido. Así el equipo de Heinze volvió a convertir, como en los otros tres partidos de la Sudamericana. Un mérito que tuvo como un gran responsable a Jorge Recalde, que no solo intervino en varias de las jugadas de ataque sino que se amigó con el gol, señalando el tercero desde que viste la camiseta rojinegra.

Newell's: los once confirmados para visitar a Blooming

La insistencia y la predisposición de Newell’s para atacar por todos lados sería demasiado para Blooming, que con el correr de los minutos se sostenía a duras penas. Es cierto que Sordo no fue fructífero en el uno contra uno por más que intentó, pero del otro lado Méndez llegaba hasta el fondo cuantas veces se lo propuso.

Newell’s inclinó la cancha en todo momento hacia el arco local. Y en esa voracidad, uno de los protagonista fue Recalde, tirándose unos metros atrás y asociándose con sus compañeros.

En el segundo gol rojinegro, el paraguayo estaba debajo del arco para empujar a la red el toque de Pittón. Pero antes se le interpuso Latorre, que en el intento por despejar la metió en su arco.

Pero el delantero rojinegro tendría más tarde revancha. Pateó de primera el centro atrás que le envío Méndez y señaló el tercero de la lepra.

Esa conquista fue la primera de Recalde en la copa y la tercera desde que llegó al club. Un buen estímulo para el paraguayo, y para un equipo que retorna a Rosario con la satisfacción de que en la Sudamericana sigue derecho para el arco.

Recibió el primer gol

Newell’s llegó a Santa Cruz de la Sierra con el arco invicto. Pero no lo pudo mantener por culpa de Rafinha, autor de la primera conquista del partido de ayer. Y también por la responsabilidad de la defensa rojinegra, que se durmió y le permitió a Blooming ponerse en ventaja.

No es que la lepra en otros partidos de los tres que disputó en la copa no haya cometido errores en la última línea, pero siempre apareció una pierna o Lucas Hoyos para conservar el cero. Esta vez el arquero no estuvo del todo acertado al tratar de interceptar el toque cruzado de Gastón Rodríguez, que apareció libre de marcas por derecha para recepcionar la habilitación de Lovera.

El uno manoteó el balón de Rodríguez, sin desviar del todo su trayectoria, y por el lado opuesto apareció solo Rafinha para empujarla al fondo del arco.

La defensa rojinegra no se mostró nunca del todo estable y así fue que titubeó en otros intentos ofensivos del conjunto boliviano, en especial por el lado de Bruno Pittón. Al menos la tibieza del local tampoco le trajo mayores inconvenientes.

Volvió Vangioni

Leonel Vangioni ingresó en la segunda etapa por Bruno Pittón, volviendo a jugar en primera división luego de 9 meses, período durante el cual jugó solamente dos encuentros en reserva. Su último partido había sido en agosto pasado frente a River (1-4) en el Monumental cuando sufrió la rotura del tendón de Aquiles y debió ser intervenido quirúrgicamente.