Frontal y claro. Fabián Rinaudo no anduvo con un doble discurso a la hora de hacer referencia a los desafíos que se avecinan. Central se jugará con todo desde el próximo viernes la estadía en la Superliga pese a que también ocupa una posición expectante en el torneo debido a que está a cuatro unidades del puntero Argentinos Juniors. “Venimos haciendo una pretemporada muy buena, más allá de que es atípica y corta para lo que acostumbramos generalmente”, afirmó Fito en conferencia de prensa. Luego se paró del lado del positivo. “Nos hubiese venido bien hacer algún que otro amistoso más, pero por una cuestión de tiempo y otras cuestiones no lo pudimos hacer. Sin embargo, vamos a llegar bien. Mañana (hoy) tenemos otro amistoso (ante Boston River) para sumar más minutos porque realmente lo necesitamos. La única manera de ir agarrando ritmo es haciendo partidos”, tiró el volante canalla.

Durante un año formó el doble cinco junto a Leonardo Gil. Como el Colo fue transferido a Arabia Saudita, por el momento el nuevo socio de Fito es un juvenil de la casa como Emmanuel Ojeda. Están tratando de amalgamarse para poder complementarse lo mejor posible debido a que todo indica que serán los volantes titulares que se repartirán el corazón de la cancha.

“Ema (Ojeda), lo hizo muy bien hoy (ayer) y en el amistoso ante Bragantino. Cada uno tiene sus características. Sin embargo, tiene todas las condiciones y las ganas y energía. Pero más allá de Ema o de mí, lo que se busca es funcionamiento. Se busca retomar el camino por el cual veníamos, que es entrega, compromiso y tirar todos para el mismo lado”, deslizó Rinaudo con certeza y un baño de realidad. En medio del receso el equipo titular perdió tres soldados como Nahuel Molina, Miguel Barbieri y Leonardo Gil. Hasta ahora llegó Joaquín Laso, quien hasta dentro de dos semanas no estaría habilitado.

No obstante, Fito es positivo y opta por el mirar la parte del vaso lleno: “Todavía los refuerzos no llegaron, pero tenemos jugadores para reemplazar a Miguel (Barbieri). Hay muchos nombres como Facu (Almada), Matías (Caruzzo) y a eso le agrego que siguen Ema (Brítez), el Flaco (Novaretti). Hay variantes pese a que por el momento vino un solo central”, argumentó el ex hombre de Gimnasia.

Y acotó: “Sobre el lateral, por ahora se le está buscando la vuelta. Hoy (ayer) jugó Ema (Brítez) pero se espera que llegue uno, aunque ya no es nuestro tema. Igual, juegue quien juegue, el objetivo es que la idea del equipo esté y quede bien clara”.

Pese a que el aguerrido volante defensivo considera que al equipo le faltó tener uno o dos amistosos más para poder y poner a todos a tono, también valoró el hecho de que reiniciarán el certamen actuando ante los ojos de los hinchas canallas en el corazón de Arroyito.

“Estamos a una semana del estreno y lo que más queremos es jugar. No llegamos desde lo ideal como les pasará a todos los equipos, pero sin dudas que comenzar de local nos genera algo más, nos da un plus. Si me preguntás, con una semana más de trabajo hubiésemos llegado mejor en el aspecto lo físico y también en ritmo, pero gracias a Dios arrancamos de local”, afirmó el jugador canalla sin dudar.

A la Superliga le quedan siete fechas. Todavía no hay nada definido. Sea en la lucha por el título como en el tema del descenso. Central ocupa una posición expectante porque está a cuarto puntos del líder Argentinos. También es verdad que el real objetivo auriazul es salvarse del descenso. ¿Qué opina al respecto Rinaudo?

“Perder dos o tres partidos desde el inicio liquida para cualquiera de los dos aspectos, sea para el campeonato y el descenso”, respondió Fabián en la conferencia de prensa que protagonizó luego de la práctica matinal de ayer en el country de Arroyo Seco.