Llega un nuevo pasajero a Newell's: el extremo de Racing Santiago Solari

El puntano de 28 años era suplente en el Racing de Vojvoda y estará este martes en Rosario. El domingo se encontraría disponible para el clásico

Santiago Solari, con la camiseta de Racing que lució hasta recién. Este martes firma para Newell's y podría estar en el clásico.

Newell’s no había cerrado el mercado de pases y, pocas horas antes del partido en La Plata ante Estudiantes, anunció el nuevo refuerzo. Y fue en una posición que buscaba Frank Kudelka, el de extremo. Así, Santiago Solari , proveniente de Racing , se convirtió en la séptima incorporación.

Los rojinegros pudieron concretar esta operación luego del cierre del mercado porque cedió a Armando Méndez a préstamo a Guaraní de Paraguay, es decir, al exterior. Eso habilitó la llegada de Solari.

El futbolista viene de Racing y no era tenido en cuenta como titular por Juan Pablo Vojvoda, aunque sí fue al banco frente a Boca y jugó sus últimos minutos entrando en el complemento ante Belgrano hace dos fechas atrás.

Solari tiene 28 años y se desempeña preferentemente de extremo por derecha, aunque también puede hacerlo por izquierda. Seguramente Kudelka lo piensa en ese sector, teniendo en cuenta que Walter Mazzantti es el indiscutido por derecha y que el pibe Thomas Ríos debe asentarse.

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Las otras incorporaciones de Newell's

El jugador llega a préstamo por un año con opción de compra y este martes arribará a Rosario para hacer la revisión médica, tras lo cual se incorporará inmediatamente. Es más, puede estar disponible para el clásico.

De esta manera, es el primer refuerzo en la delantera leprosa. Los otros jugadores ofensivos que llegaron para este mercado fueron volantes: Alan Soñora y Matías García. Además del volante mixto Lucas Gómez.

Mientras que en la defensa arribaron tres zagueros centrales, uno de los cuales juega de lateral también: Franco Escobar. Los otros: Lautaro Giannetti y Lucas Carrizo. El plantel parece entonces ya completo.