Lisandro Martínez, duro con Newell's: "Había gente que no estaba capacitada"

"En Newell's no sentía que iba a jugar profesionalmente, más allá de haber debutado. Fui campeón en la Reserva donde había muchos chicos con proyección y sueños, pero mediante el técnico que estuvo en ese momento y gente que no proyectaba con esos chicos, hoy tal vez están sin clubes o en lugares donde no se merecen”, aseguró el defensor de Manchester United.

No obstante, resaltó la relación que tuvo con los hinchas. "Lo que a mí me pasó no tiene nada que ver con la gente. Los hinchas me demostraron todo su cariño", dijo el futbolista entrerriano que se recupera de la operación a la que se sometió por haber sufrido la rotura del quinto metatarsiano de su pie derecho.