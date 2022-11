Lionel Scaloni y Franco Armani, los primeros pasajeros hacia Qatar

Lionel Scaloni y Franco Armani son los primeros embarcados a Qatar. El resto se unirá la semana próxima en Abu Dabhi. No jugó Messi, volvió Di María. Hoy, día clave por Lo Celso.

A las 0.35 de este lunes partía el primer contingente de la ilusión argentina. El técnico Lionel Scaloni , sus ayudantes, los utileros, personal varios y el arquero de River Franco Armani, serán los primeros en hacer pie en Qatar. El resto del plantel se unirá a partir de la semana próxima, ya que la mayoría de los jugadores sigue en plena competencia europea. Una vez en el país sede del Mundial, la comitiva irá a Abu Dabhi, donde el equipo albiceleste enfrentará el local Emiratos Arabes Unidos, el 16 de noviembre, último ensayo antes del Mundial. Este domingo no jugó Lionel Messi en PSG y volvió del desgarro Angel Di María en la Juventus. Y se sabrá qué pasará con Giovani Lo Celso.

Lo Celso no viajará a la Argentina para tratarse de la lesión

El amistoso ante el equipo que dirige Rodolfo Arrubarrena, exjugador de Central, será el miércoles 16, donde Scaloni ya contará con el plantel completo. Los jugadores irán desde Europa directamente a Emiratos Arabes Unidos antes de dirigirse luego, todos juntos, a Qatar.

El fútbol argentino apretó su calendario para terminar sus competencias a fines de octubre y solo quedó el remanente de Copa Argentina o el Trofeo de Campeones que acaba de ganar Racing. Algo insólito teniendo en cuenta que el único jugador de la selección de este campeonato es precisamente Armani. Los "europeos" siguen compitiendo y de ahí los dolores de cabeza para Scaloni.

Este lunes será un día clave para saber si podrá contar con Giovani Lo Celso o no. El Villarreal emitirá un parte médico con los últimos estudios pero reina el pesimismo y lo más probable es que el rosarino se pierda el Mundial.

El domingo Lionel Messi no jugó parea PSG en el triunfo 2 a 1 de visitante sobre Lorient, por una inflamación en el tendón de Aquiles. Se especula con que no es importante, pero Scaloni ruega que no sea tenido en cuenta tampoco en el último encuentro, el fin de semana próximo ante Auxerre.

Al menos el técnico tuvo la buena noticia del regreso a la cancha de Angel Di María, quien no jugaba por un desgarro desde el 11 de octubre. Entró faltando 10 minutos en la victoria de Juventus 2 a 0 sobre Inter, que tuvo a Lautaro Martínez de titular y Joaquín Correa en el banco.

También fue buena la reaparición sin secuelas del golpe en la cabeza, de Emiliano Martínez. El Dibu se lució en el 3 a 1 de Arsenal sobre Manchester United, donde jugaron Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho.

Mientras que otro que volvió fue Exequiel Palacios en Bayer Leverkusen. Venía de una lesión muscular y jugó gran parte del segundo tiempo. El que debió salir en cambio por un golpe en el tobillo fue Luca Martínez Quarta, en el triunfo de Fiorentina sobre Sampdoria 2 a 0, y donde no regresó aún Nicolás González.

El Atlético Madrid, que igualó 1 a 1 de local con Espanyol, fueron titulares Nahuel Molina y Rodrigo de Paul, este último reemplazado por el rosarino Angel Correa. Y en Villarreal fue suplente Juan Foyth, recuperado de un traumatismo en la rodilla izquierda.

En el clásico andaluz hubo muchos de los seleccionados. Igualaron 1 a 1 Betis y Sevilla, y para el primero fueron titulares Guido Rodríguez y Germán Pezzella, mientras que el Papu Gómez, el Huevo Acuña y Gonzalo Montiel (expulsado por una patada) lo hicieron en el visitante.