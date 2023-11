Lionel Scaloni: "No estuvimos nunca cómodos y Uruguay mereció el triunfo"

El entrenador del seleccionado argentino admitió que no estuvieron finos ni cómodos y que los uruguayos "fueron mejores". La alegría del saludo con Marcelo Bielsa

"Fue un partido donde no estuvimos nunca cómodos y ellos merecieron el triunfo". Sin rodeos, Lionel Scaloni desmenuzó en conferencia de prensa la primera derrota argentina de local por eliminatorias frente a Uruguay por 2 a 0. "Parece que no era el día", dijo el entrenador, quien agregó: "No estuvimos finos y la mayoría de las jugadas de Uruguay fueron por pérdidas nuestras".