Lionel Scaloni tras la derrota de Argentina: "El partido se definió por detalles"

Lionel Scaloni no le encontró la vuelta al partido, ni siquiera con los cambios.

Con la bronca lógica por la derrota en el Defensores del Chaco , Lionel Scaloni intentó explicar lo que fue el traspié de Argentina frente a Paraguay por las eliminatorias sudamericanas. Y ese mal semblante el DT ya lo dejó en claro cuando en una de las primeras preguntas respondió de manera soberbia, al límite de la falta de respeto. No obstante, más adelante advirtió que "el partido se perdió por detalles ".

Ahí nomás se podía advertir el fastidio que tenía y lo dejó en claro cuando dijo que "nosotros no estamos acá para criticar a los jugadores", tras una consulta puntual sobre la actuación del Cuti Romero .

"En el partido no pasaba nada, teníamos la pelota controlada y creo que en el primer tiempo hicimos un buen partido. Pero las primeras acciones del segundo tiempo hizo que todo nos costara más y se nos hiciera cuesta arriba. Lo intentamos siempre y no se pudo, hay que felicitar a rival, que tiene gente experta para defenderse, por eso se nos hizo difícil", señaló Scaloni.

Scaloni.jpg El DT de Argentina, Lionel Scaloni, debe recomponer al equipo de cara al partido del martes ante Perú.

Al DT le preguntaron si consideraba que era una casualidad que los partidos más difíciles y con malos resultados fueran ante rivales cuyos entrenadores son argentinos (Bielsa en Uruguay, Lorenzo en Colombia y ahora Alfaro con Paraguay). "No sé si nos encontraron el antídoto, nosotros jugamos siempre igual y esperamos retomar la senda positiva, pero más allá de eso el equipo siempre intenta y da la cara. No da ninguna pelota y ningún partido por perdidos. Eso es lo que demostró hoy. Analizaremos qué se puede hacer mejor, pero más en frío", dijo.

Lionel Scaloni y las polémicas

Sobre la polémicas intentó no decir nada, aunque con pocas palabras dijo bastante. "Puedo decir un montón de cosas, pero no quiero porque pareciera una excusa y no quiero que se vea así. Ya está, ya pasó. Todos vimos lo que pasó en la cancha, aunque nada tiene que ver con el resultado. Aprendí mucho de estas cosas y parece que uno mete excusas, y la gente puede interpretar cualquier cosa. Lo dejamos ahí", tiró.

También hizo referencia a lo que buscó con el ingreso de Garnacho: "Buscamos tener profundidad con el uno contra uno. Además le hace bien jugar partidos. Creo que tuvimos nuestras chances mas allá de la dificultad que genera la forma en la que defiende Paraguay. Tuvimos algunas situaciones, pero no las concretamos. El partido se decidió por detalles".

Y agregó: "Lo que me ocupa son las cosas que tenemos que mejorar, con un rival (Perú) diferente a este, pero que tiene su dificultad. Nos prepararemos bien para el martes para darle una alegría de la gente".

"El primer tiempo me gustó, jugamos y fuimos dominadores, pero el segundo gol a ellos le dio mucho aire. No pudimos generar mucho ante un rival que defiende bien", concluyó.