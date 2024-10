Lionel Scaloni: el orgullo de los 80 partidos y elogios para Messi, Lo Celso y Lautaro

"Argentina se ganó el respeto de todos y lo más importante es que es un proceso, no es algo corto. Llevamos mucho tiempo compitiendo y brindándole a nuestra gente el sentido de pertenencia, el querer estar y jugar. Y lo más difícil es que se da a lo largo del tiempo. Me da orgullo haber estado 80 partidos en la selección , es un puesto hermoso, pero con todas sus complejidades", reconoció el pujatense.

Y agregó: " En 2018 no pensábamos nunca que íbamos a llegar a esta situación . Estamos orgulloso de cómo llevamos este proceso y está claro, magnificado por los títulos. Para los niños, para las nuevas generaciones, que puedan haber visto a la selección competir como ahora les genera ilusión de poder estar acá el día de mañana".

Leer más: Lionel Scaloni dijo que debió suspenderse en Venezuela

Sobre lo que fue el último encuentro por eliminatorias expresó que "todos vieron el partido en Maturín con Venezuela (1 a 1) y la vuelta fue difícil con una escala muy larga en Barranquilla. El lunes pudimos hacer algo con todo el equipo. Alexis Mac Allister (ausente por una molestia ante la Vinotinto) entrenó normal y tomaremos la decisión antes del partido con Bolivia sobre si está para jugar".

Además, reconoció que "valoramos citar a otro jugador después del partido con Venezuela y al final no vimos la necesidad. Si era necesario teníamos a la sub-20. Pero consideramos que no hacía falta. Luego de Bolivia veremos si fue acertado o no".

Lautaro merece el balón de oro

En tanto, sobre la chance de que puedan jugar juntos Lautaro Martínez y Julián Alvarez ante el equipo boliviano, el DT indicó que "podemos jugar con uno o dos nueves, estamos abiertos a poder hacerlo. Puede ser una posibilidad". Y específicamente a Lautaro lo llenó de elogios: "Hizo un año espectacular y merece el balón de oro más que nadie. Ojalá se le de esta chance, que si no es ahora será más adelante porque tiene un futuro enorme".

Leer más: El carácter de Argentina en un campo imposible

El respeto que le tiene a Bolivia

En referencia a Bolivia, destacó que "como siempre pesamos que más allá del rival lo hacemos con el máximo respeto. Ellos vienen bien, ganan seguido, tienen jugadores de buen pie, no nos podemos confiar bajo ningún concepto. Ellos pueden tener la pelota y hay que estar preparados para eso. Salen rápido de contra, tienen sus armas. Y hay que estar atentos".

Y remarcó: "Ahora tenemos que pensar en Bolivia, luego en la doble fecha de noviembre y asegurar la clasificación. Lógico que sería bueno clasificar antes para probar jugadores, pero no lo pensé porque nos faltan partidos difíciles y no hay que confiarse. Las eliminatorias sudamericanas son muy duras y siempre fueron así. Tenemos que saber que los rivales quieren ganarnos y es normal".