Lionel Messi revolucionó Miami, pese a que aún no llegó

El circuito Lionel Messi tiene una nueva posta: Miami. No será uno más de los rosarinos por el mundo. Será la nueva figura de Inter . El crack nacido y criado en los pagos de la zona sur enfrentará un nuevo reto en su brillante carrera. Si bien resta firmar el contrato, lo concreto es que se erigirá en la flamante cara del equipo más representativo que tiene la ciudad del sol. Incluso, ni bien este miércoles el propio Leo confirmó que no iba a Barcelona porque había elegido la institución que tiene a David Beckham como uno de sus copropietarios, en el extremo sureste estadounidense se generó una especie de revolución por el cercano arribo del mejor jugador del planeta. A eso hay que sumarle que la Major League Soccer (MSL) se aseguró al mejor conductor del show del fútbol. Restan detalles para saber si finalmente firmará contrato por dos temporadas, tal cual desprendieron desde el entorno de la Pulga a este medio.

Leo no necesitó el manual de estilo de político en campaña para expresar lo que realmente le dictó su corazón. “Tuve ofertas de otros equipos europeos, pero no las evalué. Mi idea era ir a Barcelona”, dijo Messi con firmeza y cierta resignación.

“Si no salía lo de Barcelona, entonces era salir del fútbol europeo. Y mucho más después de haber ganado el Mundial, que era lo que me faltaba para cerrar mi carrera. Además era vivir la Liga de Estados Unidos de otra manera y disfrutando mucho más del día a día , con la misma responsabilidad de querer ganar y hacer las cosas bien. Aunque con más tranquilidad”, acotó el rosarino más famoso de la modernidad.

Fue entonces que expresó sin titubear que “tomé la decisión de que voy a ir a Miami . Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino”, dijo ayer en una entrevista con Mundo Deportivo y Sport.

Lionel Messi abundó sobre el caso Barcelona y agregó: “Escuché que tenían que vender o bajar sueldos a jugadores. Y, la verdad, es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso”. Luego dijo con cierta resignación que “tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en manos de otro”. Fue entonces que le dio el okey a Inter.

Ni bien comunicó que había elegido Miami como próximo destino, su decisión se viralizó y fue tendencia mundial. No por haber hecho un gol o dibujado alguna travesura con su fina suela. Sacudió el mercado y generó una especie de revolución en la ciudad del sol.

“Que Messi venga acá es furor. Estamos todos alegres”, describió este miércoles Cristian Blanco en diálogo con Ovación, tras el anuncio del diez. El rosarino que está radicado en Miami además dijo que “hay furor, pero también es verdad que la gente sigue trabajando normal. Diferente sería si pasaría que va a Rosario para jugar en Newell’s, eso generaría que media ciudad saliera a festejar. Acá eso no pasa porque tienen otra cultura. Pero más allá de esto, hay un clima festivo. Sobre todo de los latinos”.

De ahora en más se vendrán otros capítulos. Con algunos de suspenso. Porque Leo quiere tener todo bien cerrado y aceitado para no repetir errores recientes tras su paso por PSG. “La verdad es que el primer año en París fue muy difícil, como ya dije en alguna ocasión, por diferentes motivos. El segundo año, los primeros seis meses me sentí muy, muy bien, muy cómodo en el club, en la ciudad, con mi familia. En el medio estuvo el Mundial y creo que el Mundial marcó un poco a todos los equipos en general, marcó un poco la temporada, con una competición tan importante en el medio por primera vez. Creo que condicionó mucho la temporada. Esperaba terminar de otra manera. Pero bueno, fueron dos años, los cuales, en general fueron difíciles para mí, aunque ya quedaron atrás”, confesó.

Messi espera firmar ni bien se desligue del club galo, ya que formalmente tiene contrato hasta el 30 de junio. Sin embargo, del lado del jugador están tratando de acelerar la baja para firmar el nuevo vínculo, así Leo arranca las vacaciones ni bien termine la gira que hará con la selección por Asia, donde jugará con Australia en China (15/6) y con Indonesia en Yakarta (19/6).

A eso hay que sumarle que podría reencontrarse en Miami con su coterráneo Gerardo Martino. Leo ya estuvo bajo el ala del Tata cuando fue dirigido en Barcelona y en la selección. Ahora, los leprosos de ley podrían volver a fusionarse en Inter.

Sin deseos de entrar en una guerra mediática, la Pulga exclamó que habló en todo este tiempo “muy poquito” con el presidente de Barcelona, Joan Laporta. En tanto, con Xavi Hernández deslizó que fue “con quien tengo mucha comunicación. Estábamos muy ilusionados, porque cuando salía algo comentábamos si realmente quería que volviese, si era bueno para el equipo y para él”.

“Si hubiese sido una cuestión de dinero me habría ido a Arabia o a otro lado. Me parecía muchísimo dinero y la verdad es que mi decisión pasa por otro lado y no por dinero”, enfatizó como para dejar en claro que su no regreso a suelo catalán no fue por culpa suya.

La realidad marca que Leo aún no llegó a Miami y ya lo revolucionó. Firmará contrato por dos años, según indican las diferentes fuentes. Pero hay un rumor que no pasa desapercibido en estos lares.

Y es que podría anexar una cláusula donde estipule una salida de junio a diciembre de 2024 para luego retornar al estado de Florida y cerrar su fantástica carrera. ¿Habrá alguna escala sentimental extra en el camino del diez?