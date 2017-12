Liga Deportiva Universitaria de Quito está interesado en sumar al arquero de Newell's Luciano Pocrnjic (36 años). Claro que por ahora se trata de un primer sondeo que realizó el club ecuatoriano al representante de Lucho y aún el ofrecimiento no llegó a la dirigencia rojinegra. La semana que viene la propuesta será elevada a la comisión directiva leprosa y allí será analizada por la cúpula dirigencial, aunque ayer desde el Parque le adelantaron a Ovación que "en principio no se va ningún jugador y además estamos muy conformes con el rendimiento de Pocrnjic".

Pocrnjic renovó a principios de enero su contrato con Newell's hasta junio de 2019. El arquero ayer le contó a Ovación que estaba "descansando tranquilo" y que su mente estaba "focalizada en arrancar la pretemporada el próximo 3 de enero junto a sus compañeros en Bella Vista". Igual el representante del arquero, Norberto Arias, en diálogo con este diario aclaró que "hay un interés real de la Liga de Quito por Lucho, aunque todavía está verde la negociación, en principio la semana que viene nos vamos a reunir con la dirigencia de Newell's y veremos los pasos a seguir. Por ahora es sólo un interés. También hubo un sondeo de un grupo inversor mexicano".

La realidad es que Newell's no piensa en desprenderse del arquero y capitán del equipo que conduce Juan Manuel Llop. Igual evaluarán la oferta que llegue de Liga de Quito y definirán los pasos a seguir. En el plantel rojinegro están como arqueros Nelson Ibáñez y el juvenil Nicolás Temperini. La dirigencia ayer reiteró lo que adelantó Ovación respecto a la postura de que "no se irá ningún jugador hasta que no tengamos un futbolista que llegue para reemplazarlo".

"Por el momento no llegó ninguna oferta formal sobre ninguno de nuestros jugadores", confiaron desde el Parque, en referencia a la consulta sobre el propio Pocrnjic y otros futbolistas vendibles como pueden ser Nehuén Paz, Héctor Fértoli o Milton Valenzuela.

Se sabe además que será muy difícil convencer al juez Fabián Bellizia para que apruebe la llegada de un jugador. Y la estrategia leprosa será ceder a algún futbolista que Llop no tiene como prioridad en busca de otros que tengan el aval del DT sobre su potencial para ponerse la camiseta rojinegra.

Respecto a la situación de Brian Sarmiento, en líneas generales, en Newell's están conformes con su rendimiento futbolístico, aunque siempre esperan que pueda dar más.

Entonces habrá una reunión con el diez leproso para analizar el futuro y conocer el deseo del jugador, que sufrió algunos inconvenientes personales en sus vacaciones.

Las próximas dos semanas serán vitales en cuanto al armado del plantel 2018, ya que el 3 de enero será la puesta en marcha de la pretemporada en un año donde Newell's tendrá que afrontar la Superliga, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina.

Esta semana el Chocho Llop fue ratificado en su cargo y junto a la dirigencia ya pusieron manos a la obra en cuanto al armado, siempre con los recursos acotados que tiene el club, del nuevo Newell's.