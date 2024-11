Leonel Vangioni: "Hay que poner la cara y hacernos cargo del momento que estamos pasando"

Ante la ausencia de Ever Banega desde el arranque, y por la incidencia que tiene, a partir del camino recorrido, como líder de grupo, el Piri Vangioni se calzó la cinta de capitán no sólo dentro del campo de juego, sino también lo hizo en la zona mixta. Por eso, tras la derrota del viernes por 2 a 0 cero ante Unión en el estadio 15 de Abril, no dudó en parar ante la prensa y explicar que es lo que sucede con este Newell’s, que no encuentra el rumbo.