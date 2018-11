La ausencia de Matías Caruzzo ante Colón y Atlético Tucumán generó en la última línea una especie de hueco sin fin. Y como el próximo domingo se viene uno de los partidos más importantes del último semestre para toda la familia canalla, el cuerpo técnico que lidera Edgardo Bauza espera con paciencia de monje tibetano que pueda dejar atrás el desgarro que sufrió en el clásico contra Newell's por Copa Argentina en el aductor derecho. La lógica indica que llegaría al desafío copero contra Temperley muy con lo justo en cuanto tiempo, sobre todo clínico. Sin embargo, el propio defensor será principalmente quien se irá analizando con el correr de los entrenamientos para ver si llega al cotejo en Córdoba.

El triunfazo en el histórico clásico disputado en Sarandí ante la Lepra dejó una gran baja. La de Caruzzo. Y se notó en los recientes encuentros que disputó el elenco auriazul por la Superliga. Porque la zaga central actuó como fue un flan recién preparado.

Por algo el Patón fue tan preciso y contundente cuando se reunió por primera vez con la dirigencia. Quería a Matías sí o sí. Las autoridades no dudaron y fueron con todo en pos de sumarlo. Luego de varias charlas con las autoridades de San Lorenzo terminó recalando en Arroyito. Y en apenas un par de partidos demostró que es el verdadero caudillo del fondo.

Además de tener voz de mando y brindar seguridad se tornó en uno de los hombres más leales que tiene el entrenador tanto dentro como fuera del campo de juego. Pero al desgarrarse dejó un espacio que ningún compañero puede cubrir. Al menos eso es lo que notó contra el Sabalero y el Decano.

Y como el domingo Central buscará ante el gasolero meterse en la cuarta final de la Copa Argentina, el cuerpo técnico cruza los dedos y prende velas para Caruzzo pueda volver y sellar las gritas que se generaron tras su ausencia.





El gasolero ya está en modo canalla

Temperley entrenará esta tarde pensando de lleno en Central debido a que recién ayer retornó a Buenos Aires. El gasolero viene de caer en Santiago del Estero frente a Mitre.





Tres que se movieron aparte

La práctica canalla de ayer arrojó como saldo que tres pesos pesados debieron moverse aparte por diversos inconvenientes físicos. Néstor Ortigoza apareció con una contractura en los isquiotibiales tras el partido en Tucumán. Germán Herrera acusa un fuerte traumatismo en el muslo derecho. Mientras que Fernando Zampedri hizo una rutina específica porque tenía cargados ambos gemelos. No obstante, desde el club confían en que los tres puedan estar sin problemas el domingo cuando llegue el turno de medirse ante el gasolero en el estadio Mario Alberto Kempes.

Si bien no es para encender las alarmas, lo cierto es que el cuerpo técnico desea y espera que Ortigoza, Herrera y Zampedri puedan reponerse a la brevedad. Mientras tanto, no serán exigidos hasta el jueves por precaución. Aunque los tres, por ahora, no corren peligro de perderse el desafío con Temperley.

Por otra parte, el Patón Bauza ya tachó de la lista de los posibles concentrados al polifuncional uruguayo Diego Arismendi, quien sigue recuperándose de un desgarro en el aductor derecho, el colombiano Oscar Cabezas y Miguel Barbieri.