Lautaro Martínez reveló que se probó en las inferiores de Boca pero lo echaron

El delantero Lautaro Martínez repasó sus inicios en el fútbol y reveló que cuando era chico hizo una prueba en Boca pero no quedó: "Me terminaron echando" , recordó, y aseguró que en esos días estuvo cerca de dejar el fútbol.

En una entrevista para un medio europeo, el actual jugador del Inter de Milán de Italia dijo que una vez fue a probarse en las categorías inferiores del conjunto xeneize, sin éxito. “Tuve una semana de pruebas en Boca cuando tenía 15 años, pero me terminaron echando porque decían que no tenía ni velocidad ni potencia", indicó.

“Después llegó la propuesta de Racing. La tomé como mi última oportunidad y me fue bien, me ficharon. No quería hacer más pruebas”, indicó el Toro Martínez.