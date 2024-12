Lautaro Giaccone está en la mira de Unión

No es casualidad que cada vez que arranca un mercado de pases, la mira en Unión se pose sobre el plantel de Rosario Central. Es que Kily González y su ayudante de campo Tomás Costa conocen bien al plantel, por su pasado en el club de Arroyito.

El mercado en curso no es la excepción, ya que en las últimas semanas en Santa Fe se habló de Damián Martínez, Jonathan Gómez y Mauricio Martínez como posibles refuerzos del tantengue. De hecho, se dice que Caramelo tendría tomada la decisión de volver a Unión, más allá que debe resolver su salida de Rosario Central, donde tiene contrato vigente.

Los otros dos jugadores no pasan de rumores. Damián Martínez porque se le termina su contrato con Rosario Central y Unión fue su exclub, que a la vez se prepara para jugar Copa Sudamericana y pretendería reforzarse con la llegada de un lateral derecho. Jonathan Gómez, en tanto, porque ya sonó en los tres últimos mercados de pases.

Se conoció que Unión está interesado en contar con Giaccone, quien además tendría una propuesta importante para desembarcar en Talleres de Córdoba, club ue disputará en 2025 la Copa Libertadores de América.

>> Leer más: Rosario es el pesebre de Messi, donde disfruta la Navidad y tiene dos sueños mundiales

Se sabe que la empresa no será sencilla, ya que más allá de la oferta de Talleres no hay demasiadas certezas sobre si Rosario Central pretende o no deshacerse del jugador en este mercado de pases, luego de una temporada para el olvido del futbolista.

La trayectoria del futbolista

Lautaro Giaccone tiene 23 años en San Francisco, provincia de Córdoba. Debutó en la temporada 2020/2021 en Rosario Central, donde completó dos partidos, ambos ingresando desde el banco. En la segunda parte del 2021 jugó seis partidos, dos como titular y cuatro ingresando desde el banco, mientras que fue reemplazado una vez. En 2022 recaló en Ferro, donde en 27 cotejos (17 como titular, 10 ingresando desde el banco y siendo reemplazado 14 veces) anotó dos goles.

En el 2023 volvió a Rosario Central, donde completó 26 partidos (17 como titular, nueve desde el banco y fue reemplazado en 14 ocasiones), con cuatro tantos (uno a Unión, en el 1-1 en el Gigante de Arroyito, el 13 de marzo). Mientras que en 2024 completó 28 partidos (11 desde el inicio, 17 desde el banco y fue reemplazado nueve veces). Convirtió dos tantos.