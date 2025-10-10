En vivo: Newell's encontró la igualdad rápidamente y empata 1 a 1 con Tigre en el Coloso

Newell's y Tigre igualan 1 a 1 en el Coloso Marcelo Bielsa por la fecha 12 del Clausura 2025. El gol del equipo visitante lo hizo Ignacio Russo a los 21', mientras que Facundo Guch a los 28' empató para los rojinegros.
Newell's tiene una parada brava ante Tigre este viernes desde 18.30 por la fecha 12 del Clausura 2025 bajo el arbitraje de Pablo Echavarría.
El árbitro del cotejo es Pablo Echavarría, mientras que en el VAR se encuentra Luis Lobo Medina. El equipo de Fabbiani viene de un golpazo ante Boca en la Bombonera, donde perdió 5 a 0.
PT 28' Facundo Guch aquieta las aguas en el Parque y pone el 1 a 1.
PT 21' Ignacio Russo pone en ventaja al equipo visitante.
PT 00' Los saludos para Ignacio Russo por la muerte de su padre.
Formaciones
