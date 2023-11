Las canallas, con balance positivo

Llegar es una cosa y mantenerse es otra. No es tan fácil, cuesta, sea cual sea el deporte. Históricamente el hockey de Rosario Central militó en la Línea C, con mucho trabajo ascendió a la B y el año pasado las canallas dieron el salto a la Línea A. Este año, en su debut en la máxima categoría del hockey local, las chicas auriazules se toparon con una competencia a la que no estaban acostumbradas, pero aun así lograron el objetivo de permanecer en la élite. En un primer balance, tanto Leonardo Chao, el entrenador principal del primer equipo, como Fernando Reyt, entrenador ayudante y coordinador del hockey canalla, sostienen que “el balance es positivo, sobre todo si se tiene en cuenta que es el primer año que militamos en la Línea A, una competencia donde el nivel es mucho más alto que el que veníamos jugando”.