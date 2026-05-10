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La vuelta del goleador de Central: Marco Ruben piso el césped y recibió el cariño de los hinchas

En su primera citación para un partido de local, el ídolo canalla fue vivado en la previa ante Independiente. Intentará romper la marca de los 106 goles que tiene en Arroyito

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

10 de mayo 2026 · 14:46hs
Marco Ruben en el Gigante de Arroyito en la entrada en calor ante Independiente.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Marco Ruben en el Gigante de Arroyito en la entrada en calor ante Independiente.

Y un día volvió al Gigante. Marco Ruben dejó atrás aquella primera y única convocatoria en el torneo, la del clásico, cuando él mismo y el técnico sabían que no estaba para sumar minutos y hoy el recibimiento por parte de los hinchas fue el esperado, en la previa del cruce con Independiente.

Cuando el equipo ingresó al campo de juego a realizar los movimientos precompetitivos la figura de Marco Ruben rápidamente emergió, como suele suceder con Ángel Di María, que por supuesto ocurrió.

El “olé, olé, Marco, Marco” no tardó en bajar de las tribunas, algo que tuvo la inmediata respuesta por parte del centrodelantero, quien levantó los brazos y saludó hacia los cuatro costados.

>>Leer más: Los citados en Central: frente a una baja de peso, el regreso de un peso pesado en la historia canalla

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Después de 17 meses, Marco Ruben

Pasaron casi 17 meses (el 14 de diciembre de 2024) de aquel último partido de Ruben en el profesionalismo, que fue justamente en el Gigante de Arroyito, en la victoria por 2 a 1 frente a Belgrano en la última fecha del torneo, ya con Ariel Holan como entrenador.

Después de eso Marco le dio vida a su segundo retiro formal del profesionalismo, hasta que ocurrió lo que todos saben. Tras la llegada de Di María, el goleador histórico canalla en el profesionalismo volvió a romper el molde, se calzó la ropa de fajina y volvió a entrenar.

Hace desde febrero que el futbolista de 39 años está buscando su puesta a punto física y futbolística para aportar su granito de arena en este año de Central en el que la Copa Libertadores junto a su gran amigo Di María lo tentó por completo.

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El goleador canalla quiere más

Con 106 goles sobre el lomo, el ídolo canalla volvió al Gigante para intentar aumentar esa cifra. Claro, para que eso ocurra Jorge Almirón deberá mandarlo a la cancha en algún momento. Siempre estuvo en la idea del cuerpo técnico que su regreso “formal” fuera en el Gigante y así sucedió.

Es que aquello que ocurrió el 1º de marzo en el clásico disputado en el Parque fue una decisión que se tomó por el impacto emocional de tener un jugador con tanta historia entre los concentrados.

Hoy también le toca el banco de relevos, pero ya con otro tipo de expectativas. El hincha vino al Gigante a ver ganar a Central, pero también con la ilusión de que el ídolo y máximo goleador vuelva a correr detrás de la pelota.

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