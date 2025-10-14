La Capital | Ovación | Ariel Holan

Los números de Ariel Holan en Central son iguales a los del Chacho Coudet una década después

En lo que va del año, Central hizo la misma campaña que con el Chacho Coudet hace diez años atrás. El equipo de Ariel Holan tiene con qué enorgullecerse.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

14 de octubre 2025 · 06:10hs
Ariel Holan aplaude a su equipo en la noche de Liniers

Virginia Benedetto

Ariel Holan aplaude a su equipo en la noche de Liniers, en el triunfo de Central 2 a 1 sobe Vélez. Si el equipo del Chacho Coudet fue muy valorado, lo mismo este ciclo canalla que busca conseguir grandes objetivos.

Creer o reventar. Las estadísticas del Central de Ariel Holan en 2025, en estos primeros 31 partidos que jugó en el año entre todas las competencias (sin contabilizar el partido con Sarmiento el cual se tienen que jugar los segundos 45 minutos) son un calco de la campaña que hizo el equipo del Chacho Coudet en 2015.

Hace 10 años, los primeros 31 juegos del Chacho en el banco de suplentes de Central tenían una estadística de 17 triunfos, 12 empates y solamente dos derrotas. Y ahora en 2025 las de Holan, por esas cosas del destino, cuenta con los mismos números.

Los números del Chacho Coudet

En 2015, aquellos primeros 31 encuentros con Coudet estuvieron compuestos por 27 en el torneo de Liga y cuatro en la Copa Argentina.

En el campeonato de 30 equipos de hace una década, en el capítulo 27, los canallas estaban en la tercera colocación con 53 puntos, producto de 14 triunfos, 11 tablas y dos derrotas, ambas de visitante: River 0-2 en la fecha 14 y Quilmes 1-3 en la vigésima jornada.

Mientras que en la Copa Argentina 2015 habían disputado cuatro partidos con tres triunfos (3-1 con Deportivo Riestra en 32vos, 2-0 ante River en 16vos y 2-1 a Estudiantes en cuartos de final) y un empate 0-0 con Ferro en octavos de final al cual luego venció en los penales.

>>Leer más: Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

Los números de Ariel Holan

En tanto, el Profesor Holan completó los 31 encuentros este año como DT de Central en tres competiciones distintas.

En el Apertura 2025, en la fase regular, Central fue el mejor equipo de las dos zonas con 35 puntos, producto de 10 triunfos, 5 empates y una caída ante Boca por 1 a 0 en la Bombonera en la octava fecha. Pero luego en los playoffs, tras ganarle 2 a 0 a Estudiantes en octavos de final en el Gigante, cayó 1 a 0 frente a Huracán en cuartos en Arroyito.

Quizás la pata más floja fue la Copa Argentina. Porque tras superar 1 a 0 a Los Andes en 32vos no pudo sortear la llave de 16vos ya que igualó 0 a 0 con Unión y luego quedó eliminado en los penales.

Por su parte, en los once partidos completos que disputó en el Clausura 2025 logró 5 triunfos y 6 empates y es el único invicto del torneo.

Los clásicos de ambos DT

A favor de Holan es que el Profesor ganó los dos clásicos que dirigió: 2 a 1 en el Parque con goles de Duarte y Campaz, y 1 a 0 en Arroyito con tanto de Di María. Mientras que Coudet ganó el primer partido que fue DT ante Newell’s en 2015 por 1 a 0 en el Coloso con tanto de Marco Ruben, pero igualó 0 a 0 el segundo que jugó ese año en Génova y Cordiviola.

>>Leer más: Atento Central: cuándo cumplirían su sanción Di María y Veliz si son amonestados con Platense

Hoy Central transita uno de los mejores momentos de su historia en el plano futbolístico. Es el mejor equipo del año, ya consiguió su primer objetivo que es volver a jugar una copa internacional ya que está clasificado a la Copa Sudamericana.

Pero esta meta ahora queda corta. Ya que los de Arroyito por la posición que se encuentran a tan pocos partidos del final de la temporada, con los regresos de Ángel Di María y Alejo Veliz, prácticamente es como se generó la obligación de ir por más y clasificar a la Copa Libertadores del año que viene.

Lo cierto es que para sentarse en la mesa de los grandes Holan tiene que tratar de coronar, algo que Coudet quedó en la puerta, porque como dijo Miguel Russo, “La gloria no tiene precio”.

Noticias relacionadas
Ariel Holan y Miguel Ángel Russo se encontraron hace menos de un mes en el Gigante de Arroyito.

La sentida despedida de Ariel Holan a Miguel Ángel Russo y el homenaje del plantel en Arroyo Seco

Ariel Holan quedó muy conforme con la actuación del equipo

Ariel Holan: "Enfrentar y ganarle a River fue una prueba de fuego para consolidarse"

El papá, la mamá y los hermanos de Facundo apoyando al pibe que logró el sueño de jugar en la primera de Newells. 

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newell's

La 5ª de Central salió campeón con una campaña histórica.

Central: La quinta canalla salió campeón y el club ya cosecha sus frutos

Ver comentarios

Las más leídas

Atento Central: cuándo cumplirían su sanción Di María y Veliz si son amonestados con Platense

Atento Central: cuándo cumplirían su sanción Di María y Veliz si son amonestados con Platense

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en semifinales

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en semifinales

Lo último

Bariloche a la Carta: una vidriera para la Patagonia que impulsa a productores y a la cocina de lujo

Bariloche a la Carta: una vidriera para la Patagonia que impulsa a productores y a la cocina de lujo

MasterChef Celebrity: los famosos encendieron las cocinas más conocidas del país

MasterChef Celebrity: los famosos encendieron las cocinas más conocidas del país

La familia de Ivana Garcilazo no quiere demoras antes del juicio: Está todo listo

La familia de Ivana Garcilazo no quiere demoras antes del juicio: "Está todo listo"

La familia de Ivana Garcilazo no quiere demoras antes del juicio: "Está todo listo"

En vísperas de la audiencia preliminar, una de las hermanas de la hincha de Central asesinada confía en el esclarecimiento del crimen

La familia de Ivana Garcilazo no quiere demoras antes del juicio: Está todo listo
Abogados laboralistas de Rosario criticaron a Milei por las quejas sobre los caranchos
Economía

Abogados laboralistas de Rosario criticaron a Milei por las quejas sobre los "caranchos"

Arrancan las obras en el Parque Regional Sur y adjudican el tramo final del Hospital Regional

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Arrancan las obras en el Parque Regional Sur y adjudican el tramo final del Hospital Regional

Protestas en Rosario con marchas y ollas populares en plaza San Martín
LA CIUDAD

Protestas en Rosario con marchas y ollas populares en plaza San Martín

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Amsafé adhiere al paro y Provincia descontará el día no trabajado
LA CIUDAD

Amsafé adhiere al paro y Provincia descontará el día no trabajado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Atento Central: cuándo cumplirían su sanción Di María y Veliz si son amonestados con Platense

Atento Central: cuándo cumplirían su sanción Di María y Veliz si son amonestados con Platense

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en semifinales

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en semifinales

Central Córdoba sacó medio boleto a semifinales con un triunfo de diez ante Deportivo Español

Central Córdoba sacó medio boleto a semifinales con un triunfo de diez ante Deportivo Español

Ovación
Central: La quinta canalla salió campeón y el club ya cosecha sus frutos

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: La quinta canalla salió campeón y el club ya cosecha sus frutos

Central: La quinta canalla salió campeón y el club ya cosecha sus frutos

Central: La quinta canalla salió campeón y el club ya cosecha sus frutos

Los números de Holan en Central son iguales a los del Coudet una década después

Los números de Holan en Central son iguales a los del Coudet una década después

La urgencia de Newells por mejorar llevó a que jugadores marginados hoy sean esenciales

La urgencia de Newell's por mejorar llevó a que jugadores marginados hoy sean esenciales

Policiales
La familia de Ivana Garcilazo no quiere demoras antes del juicio: Está todo listo
Policiales

La familia de Ivana Garcilazo no quiere demoras antes del juicio: "Está todo listo"

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

La nueva cárcel de Coronda absorbió casi la totalidad del aumento de presos federales

La nueva cárcel de Coronda absorbió casi la totalidad del aumento de presos federales

Patricia Bullrich presentó el Plan Río Paraná: La hidrovía no va a ser una autopista del crimen

Patricia Bullrich presentó el Plan Río Paraná: "La hidrovía no va a ser una autopista del crimen"

La Ciudad
Protestas en Rosario con marchas y ollas populares en plaza San Martín
LA CIUDAD

Protestas en Rosario con marchas y ollas populares en plaza San Martín

Amsafé adhiere al paro y Provincia descontará el día no trabajado

Amsafé adhiere al paro y Provincia descontará el día no trabajado

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Se viene el gran festival por los derechos de las personas mayores

Se viene el gran festival por los derechos de las personas mayores

La nueva cárcel de Coronda absorbió casi la totalidad del aumento de presos federales
Policiales

La nueva cárcel de Coronda absorbió casi la totalidad del aumento de presos federales

Milei derrocha optimismo: Nos van a salir dólares por las orejas
Política

Milei derrocha optimismo: "Nos van a salir dólares por las orejas"

Al final, la Cámara Electoral rechazó reimprimir las boletas: quedará la foto de Espert
Política

Al final, la Cámara Electoral rechazó reimprimir las boletas: quedará la foto de Espert

El Messi rockero existe y escucha a un ícono de la música argentina
Zoom

El Messi rockero existe y escucha a un ícono de la música argentina

La Bomba Tucumana, furiosa con Milei: ¿Dónde está la plata de todos los ajustes?
Zoom

La Bomba Tucumana, furiosa con Milei: "¿Dónde está la plata de todos los ajustes?"

Patricia Bullrich presentó el Plan Río Paraná: La hidrovía no va a ser una autopista del crimen
Policiales

Patricia Bullrich presentó el Plan Río Paraná: "La hidrovía no va a ser una autopista del crimen"

Los docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes
La Ciudad

Los docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes

Investigan un robo como antesala del crimen de un adolescente cerca de barrio Ludueña
Policiales

Investigan un robo como antesala del crimen de un adolescente cerca de barrio Ludueña

Swap y críticas: Pullaro dijo que el plan de Milei claramente no anda como pensaba
Política

Swap y críticas: Pullaro dijo que el plan de Milei "claramente no anda como pensaba"

Israel confirmó la liberación de los últimos 20 rehenes vivos secuestrados por Hamás
Información general

Israel confirmó la liberación de los últimos 20 rehenes vivos secuestrados por Hamás

Reynaldo Sietecase dará el discurso inaugural en la Feria del Libro
La Ciudad

Reynaldo Sietecase dará el discurso inaugural en la Feria del Libro

Turismo: Javkin dijo que Rosario lidera la oferta cultural en Argentina
La Ciudad

Turismo: Javkin dijo que Rosario lidera la oferta cultural en Argentina

Nobel de Economía 2025 para un trío por investigaciones sobre innovación y crecimiento
Información General

Nobel de Economía 2025 para un trío por investigaciones sobre innovación y crecimiento

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes
LA CIUDAD

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Bicicletas públicas: Rosario implementa el abono por una hora

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Bicicletas públicas: Rosario implementa el abono por una hora

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo
Información General

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día
La Ciudad

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día