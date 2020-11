La única duda de Kudelka: Gentiletti o Guanini

Por su parte, Ignacio Scocco, que presentaba una molestia en el gemelo, "entrena normal desde hace varios días”, tranquilizó el DT. En tanto, Angelo Gabrielli, cumplió con un aislamiento preventivo por un malestar corporal, pero sin contagio confirmado de Covid, "empezó a entrenar el jueves. Los dos hisopados dieron negativo, pero no se sintió bien. Está en progreso y veremos cómo llega”, graficó Kudelka. Y el juvenil Nicolás Castro se lo pierde por haber dado positivo de coronavirus.

Kudelka fue prudente y avisó que "no se puede definir el equipo todavía, falta mucho tiempo para el partido. Tengo satisfacción por el funcionamiento y la actuación del equipo en el encuentro pasado con Lanús, verdaderamente es muy temprano todavía para definir a los once. No por esconder nada. Tenemos que sostener este hilo de victorias para que nos pueda dar una posibilidad futura. Porque realmente si no le ganamos a Talleres vamos a quedar muy lejos. Para nosotros es un partido final, definitorio y lo tomamos de esa manera. Pensamos en nosotros más allá del adversario que nos toque enfrentar”.

De no mediar imprevistos, los once leprosos serían Macagno; Nadalín, Fontanini, Gentiletti o Guanini, Bíttolo; Palacios, Pablo Pérez, Aníbal Moreno y Panchito González; Maxi Rodríguez y Nacho Scocco.

Julián Fernández tiene el alta

Julián Fernández superó el Covid-19 y ayer por la tarde entrenó en el predio de Bella Vista. El volante ya tiene el alta epidemiológica, se hizo estudios cardiológicos que dieron satisfactorio y el laboratorio de PCR le dio resultado negativo. Hoy entrenará con el grupo, aunque difícilmente esté disponible para el lunes ante Talleres, dependerá de Kudelka.