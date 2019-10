La última vez en esa cancha perdió un DT

La cancha de Lanús fue en los últimos años un escenario altamente esquivo para Central. Tiene el aliciente de haber logrado el pase a 16avos de final de la Copa Argentina (por penales frente a Talleres) que lo vio finalmente campeón al equipo de un Edgardo Bauza que dirigió justamente su último encuentro como DT auriazul en el estadio en el que hoy se presentará el equipo de Diego Cocca. Hace un puñado de meses en la mismísima Fortaleza se producía el primer cambio de entrenador en este 2019. Allí, en el sur bonaerense, Central hace 13 años que no gana.

Más allá de los datos estadísticos sobre la racha negativa, el recuerdo más fresco es el que tiene al Patón Bauza como uno de los principales protagonistas. El pasado 22 de febrero el canalla cayó por 2 a 0 y el Patón fue técnico por apenas un puñado más de horas, hasta que después del entrenamiento del día posterior un par de directivos (el presidente Rodolfo Di Pollina y el por entonces vicepresidente segundo Martín Lucero) fueron hasta el predio de Arroyo Seco para informarle que su ciclo estaba terminado.

A ese partido Bauza llegó con cinco encuentros en 2019 sin triunfos (dos derrotas y tres empates). Y al sexto no resistió. Es más, tan mal estaban las cosas que esa misma noche, cuando fue consultado sobre su continuidad, de manera irónica dijo: “Si me quieren echar, que me echen, tengo pasajes para mañana hacia Quito”.

Al partido de hoy Central llega luego de seis partidos sin victorias, aunque, claramente, el contexto es otro. Está la lucha por la permanencia en el medio y un invicto que por ahora ampara a Cocca. Igual, este Central tendrá la chance de romper con la racha negativa (la importancia de una victoria no radica allí precisamente) que lo persigue desde 2006, cuando el equipo de Pipo Gorosito venció a Lanús de visitante por 2 a 1, con goles de Marco Ruben y Leonardo Borzani.