La terrible lesión del arquero de Canadá a dos semanas del arranque del Mundial de Qatar

Durante el tiempo extra, el joven de 28 años chocó contra el delantero Cory Burke para evitar que le convirtiera un gol y se llevó la peor parte al chocar con dureza. Inmediatamente el árbitro del encuentro le mostró la tarjeta amarilla. Sin embargo, luego de revisar el momento en el VAR decidió sacar la roja. De esta forma, el canadiense no solo tuvo que abandonar el partido sino que debió hacerlo en camilla para luego dirigirse a la clínica.

El arquero no solo fue expulsado, sino que lo peor fue que sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné que lo dejó afuera de la Copa del Mundo. A pesar del difícil momento, durante su traslado fuera del campo, Crépeau trató de animar a sus compañeros. La entidad tiene en su plantel a Franco Escobar (ex Newell's), pero no jugó la final.

A pesar de haber jugado con un hombre menos, el club de Los Angeles se llevó el título de la MLS. Además de la eliminación del canadiense, Burke tuvo que ser reemplazado a causa del duro golpe que sufrió.

Sin embargo, esta no fue la única alarma que generó preocupación en el combinado canadiense. El lateral izquierdo de Bayern Múnich, Alphonso Davies, sufrió una molestia a 62 minutos de iniciado el partido frente al Hertha Berlín. El dolor presente en el posterior de su pierna derecha hizo que el jugador abandone la cancha para ser atendido por los médicos.