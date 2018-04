La Superliga aclaró la importancia del balance

La nueva asamblea para el balance será el 8 de mayo y la comisión directiva reiteró el riesgo que corre el club si no presenta el balance en tiempo y forma. La dirigencia dio a conocer una carta del 6 de abril pasado, enviada por el gerente de licencias de la Superliga, Facundo Cino, al presidente Eduardo Bermúdez. En la misiva, Cino expuso artículos del Reglamento para la Concesión de Licencias de Clubes, para explicar que debe presentarse aprobado el balance para la licencia que habilita a competir en la Superliga. El artículo 43 del reglamento determina que "los criterios descritos en este capítulo deberán ser cumplimentados por los clubes para obtener y/o mantener la licencia correspondiente". Cino cita el punto A del citado artículo, acerca de los Criterios A, que son de carácter obligatorios: "Si el club solicitante de una licencia no cumple cualquiera de los criterios "A" no se le podrá conceder la licencia para participar en las competencias de la SAF (Superliga Argentina de Fútbol)". Por su parte, el artículo 91 establece como criterio "A" lo siguiente: "Para obtener la licencia, el club deberá presentar sus estados contables, confeccionados de acuerdo a normas profesionales emanadas y aprobadas por el órgano de contralor de la jurisdicción correspondiente (en el caso de Newell's, IGPJ)". "Los estados contables auditados presentados por el club solicitante al momento de solicitar su licencia no podrán tener una antigüedad superior a los 16 meses contados desde la fecha de cierre de su último ejercicio y la fecha de presentación de la solicitud de licencia", dice el artículo. Cino aclaró en la carta que "este recordatorio se efectúa a título informativo, sin que implique opinión en particular sobre el caso de vuestro club".