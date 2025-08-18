La Capital | Ovación | Juan Giménez

Confirmado: Juan Giménez se lesionó el ligamento cruzado anterior y será operado

Central dio un parte médico en el que explicó la gravedad de la lesión del zaguero juvenil. El tiempo de recuperación le puede demandar de 7 meses a un año

18 de agosto 2025 · 21:46hs
El zaguero de Central Juan Giménez salió de la cancha en el carrito sanitario.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El zaguero de Central Juan Giménez salió de la cancha en el carrito sanitario.

Se confirmó lo que se preveía desde un primer momento: Juan Giménez sufrió un "esguince severo de rodilla derecha con afectación del ligamento cruzado anterior e interno y meniscal", según el parte médico que brindó Rosario Central este lunes por la noche.

Giménez "será intervenido quirúrgicamente", continúa el informe del club sobre el juvenil zaguero, que se lesionó durante el primer tiempo del partido que Central jugó el sábado por la noche contra Deportivo Riestra.

La gravedad de la lesión dejará al zaguero afuera de las canchas por el resto de la temporada. En esta clase de lesiones demanda como mínimo siete meses afuera, aunque por lo general la recuperación lleva entre nueve meses y un año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1957596642669887778&partner=&hide_thread=false

Juan Giménez, sin Mundial sub-20

El futbolista surgido de las divisiones inferiores del club de Arroyito, que también se perderá el Mundial sub-20 con la selección argentina, se lesionó cuando fue a disputar una pelota con el atacante Herrera, de Deportivo Riestra. Con el esfuerzo, pisó mal y de inmediato hizo señas para que vayan a auxiliarlo.

Uno de los primeros que llegó fue Carlos Quintana, que con una actitud muy paternal lo abrazó y le habló al oído.

>> Leer más: La racha negativa por la que atraviesa Ariel Holan en Central, justo en la previa del clásico

Otros compañeros no podían creer lo sucedido. Jorge Broun hacía gestos elocuentes de dolor por lo que le ocurrió a Giménez. Enzo Copetti se tomaba la cabeza con ambas manos.

Giménez fue una de las mejores irrupciones de inferiores en el club de Arroyito en los últimos años, a tal punto que clubes como Borussia Dortmund y Arsenal de Inglaterra lo estaban siguiendo.

Noticias relacionadas
Ariel Holan ya está pensando en el partido de Central contra Newells.

Holan: "Lo de Juan Giménez requiere estudios, pero es una lesión importante"

El zaguero de Central Juan Giménez salió de la cancha en el carrito sanitario.

Conmoción en el Gigante de Arroyito: el pibe Juan Giménez se lesionó y salió llorando ante Riestra

Juan Giménez, de 19 años, irrumpió en la primera de Central y captó el interés de clubes de Europa.

Un club grande de Alemania contactó a Central para llevarse a Juan Giménez

El conjunto de Ariel Holan tratará de romper la racha negativa de local contra Newells.

La racha negativa por la que atraviesa Ariel Holan en Central, justo en la previa del clásico

Ver comentarios

Las más leídas

Tragedia en San Lorenzo: cuál es la constructora detrás de la obra donde murieron cinco obreros

Tragedia en San Lorenzo: cuál es la constructora detrás de la obra donde murieron cinco obreros

Tragedia en San Lorenzo: El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros

Tragedia en San Lorenzo: "El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros"

Se viene la tormenta de Santa Rosa: trabajos preventivos y recomendaciones

Se viene la tormenta de Santa Rosa: trabajos preventivos y recomendaciones

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Lo último

La Reina de la Ketamina se declara culpable por la droga que mató a Matthew Perry

La Reina de la Ketamina se declara culpable por la droga que mató a Matthew Perry

Fragmentada por la guerra civil, Myanmar promete elecciones el 28 de diciembre

Fragmentada por la guerra civil, Myanmar promete elecciones el 28 de diciembre

Confirmado: operarán a Juan Giménez, que se lesionó el ligamento cruzado anterior

Confirmado: operarán a Juan Giménez, que se lesionó el ligamento cruzado anterior

La provincia pagará el aumento docente y dice que la paritaria está cerrada pese al rechazo gremial

Tras la negativa de Amsafé y Sadop a aceptar la oferta oficial, el ministro Bastia aseguró que la paritaria docente "es un asunto terminado".
La provincia pagará el aumento docente y dice que la paritaria está cerrada pese al rechazo gremial
Quiso robar un aire acondicionado del Portal Rosario y se arrojó al vacío
Policiales

Quiso robar un aire acondicionado del Portal Rosario y se arrojó al vacío

El dólar oficial cae en picada: ¿el blue en Rosario le sigue los pasos?
Economía

El dólar oficial cae en picada: ¿el blue en Rosario le sigue los pasos?

El tiempo en Rosario: llega la tormenta de Santa Rosa con alertas amarillo y naranja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: llega la tormenta de Santa Rosa con alertas amarillo y naranja

Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar
La Ciudad

Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar

Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione
La Región

Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tragedia en San Lorenzo: cuál es la constructora detrás de la obra donde murieron cinco obreros

Tragedia en San Lorenzo: cuál es la constructora detrás de la obra donde murieron cinco obreros

Tragedia en San Lorenzo: El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros

Tragedia en San Lorenzo: "El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros"

Se viene la tormenta de Santa Rosa: trabajos preventivos y recomendaciones

Se viene la tormenta de Santa Rosa: trabajos preventivos y recomendaciones

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

La AFA echó a un árbitro por su actitud en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

La AFA echó a un árbitro por su actitud en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

Ovación
La racha negativa por la que atraviesa Ariel Holan en Central, justo en la previa del clásico

Por Carlos Durhand
Ovación

La racha negativa por la que atraviesa Ariel Holan en Central, justo en la previa del clásico

La racha negativa por la que atraviesa Ariel Holan en Central, justo en la previa del clásico

La racha negativa por la que atraviesa Ariel Holan en Central, justo en la previa del clásico

La AFA echó a un árbitro por su actitud en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

La AFA echó a un árbitro por su actitud en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

Los hinchas de un equipo robaron una bandera y el partido se suspendió

Los hinchas de un equipo robaron una bandera y el partido se suspendió

Policiales
Quiso robar un aire acondicionado del Portal Rosario y se arrojó al vacío
Policiales

Quiso robar un aire acondicionado del Portal Rosario y se arrojó al vacío

De la banda del Gordo Valor al robo de autos: El Frío Rodríguez y otra imputación

De la banda del Gordo Valor al robo de autos: El Frío Rodríguez y otra imputación

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Los atraparon en Chaco por la muerte de un joven motociclista santafesino

Los atraparon en Chaco por la muerte de un joven motociclista santafesino

La Ciudad
El tiempo en Rosario: llega la tormenta de Santa Rosa con alertas amarillo y naranja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: llega la tormenta de Santa Rosa con alertas amarillo y naranja

Los docentes universitarios irán al paro este jueves y viernes

Los docentes universitarios irán al paro este jueves y viernes

Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar

Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar

La provincia pagará el aumento docente y dice que la paritaria está cerrada pese al rechazo gremial

La provincia pagará el aumento docente y dice que la paritaria está cerrada pese al rechazo gremial

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como La banda del Golden Rocket
Zoom

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como "La banda del Golden Rocket"

Javkin: Tenemos una lista para pelear por lo santafesino en Buenos Aires
Política

Javkin: "Tenemos una lista para pelear por lo santafesino en Buenos Aires"

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio
LA CIUDAD

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur
POLICIALES

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Un ex-Newells, a un paso de ser técnico de un club que quiere llegar al Federal A
Ovación

Un ex-Newell's, a un paso de ser técnico de un club que quiere llegar al Federal A

Búsqueda en Casilda: hallan a un chico de 14 años desaparecido el domingo
La Región

Búsqueda en Casilda: hallan a un chico de 14 años desaparecido el domingo

Día del Niño en Rosario: la caída de las ventas golpeó a las jugueterías

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Día del Niño en Rosario: la caída de las ventas golpeó a las jugueterías

Virginia Gallardo, Porcel JR, el Turco García, los próximos candidatos famosos
Política

Virginia Gallardo, Porcel JR, el Turco García, los próximos "candidatos famosos"

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción
La Región

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

Los atraparon en Chaco por la muerte de un joven motociclista santafesino
Policiales

Los atraparon en Chaco por la muerte de un joven motociclista santafesino

La Crack Bang Boom cerró con el desfile de cosplayers y otra vez fue un éxito
La Ciudad

La Crack Bang Boom cerró con el desfile de cosplayers y otra vez fue un éxito

Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales y eventos
La Ciudad

Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales y eventos

El Quini 6 quedó vacante, con un buen premio consuelo en el Siempre Sale
Información General

El Quini 6 quedó vacante, con un buen "premio consuelo" en el Siempre Sale

Murió un hombre que ingresó al Heca con un balazo en la cabeza
Policiales

Murió un hombre que ingresó al Heca con un balazo en la cabeza

Laboratorio del fentanilo: Todos sabían que ese lote estaba contaminado
Información General

Laboratorio del fentanilo: "Todos sabían que ese lote estaba contaminado"

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua
Policiales

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua

Denuncian el abandono de delfines tras el cierre del Aquarium de Mar del Plata
Información General

Denuncian el abandono de delfines tras el cierre del Aquarium de Mar del Plata

Bolivia va al balotaje y termina con dos décadas de gobiernos de izquierda
El Mundo

Bolivia va al balotaje y termina con dos décadas de gobiernos de izquierda

Cuentas remuneradas: cuánto pagan las billeteras digitales tras la suba de tasas
Economía

Cuentas remuneradas: cuánto pagan las billeteras digitales tras la suba de tasas