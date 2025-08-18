La Capital | La Ciudad | Docentes universitarios

Los docentes universitarios irán al paro este jueves y viernes

Coad también resolvió realizar medidas de fuerza rotativas de 48 horas en las próximas tres semanas

18 de agosto 2025 · 20:43hs
La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (Coad) anunció un paro de 48 horas, a realizarse entre el próximo jueves 21 y viernes 22, en reclamo de una mejora salarial y en repudio del anuncio del gobierno nacional de un aumento del 7,5 por ciento en tramos.

Un total de 2.064 docentes universitarios nucleados en Coad votaron a favor de profundizar el plan de lucha con paros rotativos de 48 horas durante las próximas tres semanas.

El 87,1 por ciento votó a favor de la medida de fuerza, mientras que 95,6 por ciento adhirió a la propuesta de coordinar con los distintos actores de la comunidad una nueva marcha federal universitaria para septiembre.

"El anuncio amañado que el gobierno de (Javier) Milei realizó la semana pasada no hizo más que fortalecer nuestra convicción para la lucha salarial y por la defensa de la universidad pública", sostuvieron desde Coad, y añadieron que "el 7,5 % de aumento en cómodas cuotas y el miserable bono a cobrar por única vez resueltos por decreto son la profundización de la rebaja salarial y una nueva burla a la situación que atravesamos. Con mentiras y medidas de este no van a lograr dividirnos ni doblegar nuestra voluntad de lucha".

También precisaron que seguirán en la lucha por la "recomposición del poder adquisitivo" del salario universitario, por la aprobación de la ley de financiamiento universitario, por más presupuesto educativo y en defensa de la ciencia nacional.

