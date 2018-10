Zampedri. El Toro anotó dos goles en la actual edición de la Superliga.

Zampedri, Ruben y Herrera pelean por un lugar en caso de que Bauza decida finalmente apostar por un solo atacante para ir a la Bombonera. El entrerriano es hoy quien mejor posicionado está

Fernando Zampedri, Marco Ruben y Germán Herrera. Tres candidatos para un puesto en el equipo siempre y cuando con el correr de los días se confirme lo que Edgardo Bauza le contó a Ovación en la entrevista de hace unos días, sobre que tiene pensado cambiar el esquema e incluir un solo delantero para enfrentar el sábado próximo a Boca en la mismísima Bombonera. Después, será parte del análisis también la condición física en la que llegue cada uno pero en igualdad de condiciones el Patón deberá inclinarse por uno de ellos, sabiendo que el Chaqueño posiblemente corra la carrera desde un poco más atrás, no tanto por los rendimientos que mostró en lo que va del semestre, sino porque siempre fue alternativa de alguno de los otros dos nombres. Igual, tiene sus chances.

Lo primero que hay que destacar es que la performance de los tres es muy pareja. No hay ningún nombre que se ubique un par de escalones por encima de resto ni algún dato que no permita establecer la duda. Quizá el elemento de análisis de mayor contundencia tenga que ver con que Zampedri es el único delantero que marcó goles en la actual Superliga. Fueron dos conquistas (ante Talleres y San Martín de Tucumán) contra ninguno de Ruben y del Chaqueño Herrera.

Y de arranque no parece un dato menor. Puede que no sea determinante, pero si a la hora de pensar y decidir, Bauza presta especial atención en ese punto, sin dudas el entrerriano saca un cuerpo de ventaja.

Además de la efectividad y presencia de cada uno, otro dato importante es quién de los tres permite una mayor adaptabilidad para moverse en un esquema que contemplará la presencia de un solo delantero de área, con una estructura por detrás que, se supone, le permitirá al equipo abastecer mejor a ese punta de lanza. Y si bien los tres tienen características similares, está claro que tanto Ruben como Herrera son de salir un poco mas del área para intentar formar parte del entramado futbolístico, aunque vale la mención de que si hasta acá mostraron eso fue más por movimientos obligatorios que naturales. De hecho Ruben es el más capacitado a la hora del manejo del balón para asociarse a los volantes. Zampedri, por el contrario, ya dio sobradas muestras de que lo que mejor le sienta es moverse en inmediaciones del área rival, a la espera de alguna chance que le permita sacar provecho de su potencia física.

Donde Zampedri y Ruben sacan una ventaja considerable sobre Herrera es en las presencias en la Superliga. El único delantero que jugó todos los partidos desde el arranque en el torne local es Ruben. Zampedri sólo se perdió el choque contra Unión, pero porque arrastraba un golpe en el tobillo y el cuerpo técnico decidió preservarlo. El Chaqueño todo lo contrario, sólo fue titular ante el tatengue. De los otros seis, en dos (Defensa y Justicia y Gimnasia) ni siquiera ingresó. En lo que hace a Copa Argentina, los tres jugaron dos partidos de titular (ver aparte).

Si es por rendimiento, ninguno descolló ni mucho menos, pero Zampedri ahí también parece sacar una pequeña luz de ventaja. Lo dicho, los dos goles que anotó en la Superliga lo posicionan mejor, pero además mostró un nivel apenas superior, especialmente en los tres primeros partidos, en los que el canalla ganó sin recibir goles en contra. El punto más alto lo expuso en el choque contra Talleres, ya que anotó el tanto de la victoria. Pese a ello, el promedio de calificaciones (según los puntajes otorgados por Ovación) es apenas superior a Ruben e igual al de Herrera.

Por supuesto que habrá que atender, y en esta semana más que nunca, la cuestión física de los futbolistas. Es que no es lo mismo que todos lleguen al ciento por ciento en ese terreno a que alguno muestre alguna dificultad. ¿Qué ocurrió en el entrenamiento de ayer? Ruben otra vez no pudo moverse a la par del resto, cosa que sí pudo hacer Zampedri. El capitán acusó una molestia en el isquiotibial en el final de la semana pasada y en el inicio de esta eso es algo que todavía le pasa factura. Zampedri, por lo pronto, estuvo unos cuantos días trabajando también aparte por un viejo golpe en el tobillo izquierdo, pero ya se pudo poner a disposición del entrenador, lo que le daría, a priori, un plus en la consideración del técnico.

En la pretemporada misma, Bauza elogió a sus delanteros, especialmente a Zampedri y Ruben. Con el plantel trabajando en San José de Costa Rica, el Patón les dijo a los dirigentes: "No quiero que vendan a Zampedri, salvo que pongan el dinero cash" y que "pongan la plata que vale: 3,5 o 4 millones de dólares", cuando el nombre del entrerriano sonaba en Belgrano y también en el fútbol mexicano. Y lo propio hizo en medio de lo que parecía una negociación segura por Ruben desde Brasil y que finalmente terminó en la nada ("A Ruben debieran pagarlo lo que vale. Es delantero, goleador", dijo en ese momento).

Hoy el escenario es otro. Con muchos partidos en los que se apostó por una dupla de ataque con futbolistas de características similares, el técnico siente la necesidad de cambiar algo en el equipo y uno de esos retoques que tiene en mente es justamente prescindir de uno de ellos. De llevarlo a cabo, el Patón tendrá que analizar por quién se inclina.