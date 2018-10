Ninguno de los tres hizo goles en la Bombonera. Zampedri jugó un solo partido, justo el día de su cumpleaños (14 de febrero de 2018) y Atlético ganó 1-0, pero el Toro se fue expulsado. Ruben visitó La Boca dos veces con la camiseta de Central pero no sólo no anotó, sino que el canalla no ganó (1-4 en 2005 y 1-1 en 2016). Y Herrera jugó ante Boca con las camisetas de San Lorenzo y Gimnasia. Tampoco marcó.