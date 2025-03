La prensa de Brasil fue letal con el equipo y resaltó que fue una "vergüenza histórica"

El golpe recibido por Brasil ante Argentina en un Monumental colmado fue tan duro que el diario O Día afirmó: "Vergüenza histórica de Brasil".

El técnico quedó al borde del despido

Despedir a Dorival Júnior es lo más fácil de llevar adelante, según creen en el país vecino. Y el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, tendrá que elegir un sustituto sin margen de error. El Mundial comenzará dentro de poco más de un año y hasta ese momento Brasil tendrá cuatro jornadas más de Eliminatorias sudamericanas y cuatro fechas Fifa más de amistosos (octubre y noviembre de 2025 y marzo y junio de 2026) antes del Mundial.

Si bien el DT está apuntado después del duro golpe que le aplicó Argentina, Dorival simplificó: “Es un proceso complicado, difícil, un momento aún más grande, pero no tengo dudas en decir que encontraremos el camino. Todos los años de experiencia en el fútbol son quizás los momentos más delicados, pero nunca me doy por vencido y siempre he sabido encontrar caminos importantes en los grupos que he dirigido”.