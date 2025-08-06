La Capital | Ovación | intendente

La polémica decisión de un intendente para favorecer al club presidido por su hermano que pelea el ascenso

El jefe político de la ciudad firmó un decreto muy cuestionado por distintos sectores. La transparencia, bajo la lupa

6 de agosto 2025 · 19:31hs
La decisión del intendente de Madryn beneficia a su hermano

La decisión del intendente de Madryn beneficia a su hermano, que es presidente de Deportivo. 

El intendente de una ciudad patagónica firmó un decreto en el que establece que el municipio pagará los gastos de alojamiento de los árbitros que dirijan los partidos del equipo local, gran animador de la Primera Nacional y serio candidato al ascenso a la primera división.

La resolución de Gustavo Sastre, intendente de Puerto Madryn, se conoció días antes de que el Deportivo reciba a San Martín de Tucumán en un duelo clave para la lucha por conseguir un lugar en la final del torneo.

El decreto firmado por Sastre autoriza a la Secretaría de Hacienda a pagar con fondos públicos la estadía de los árbitros y directivos de la AFA en cada presentación de Deportivo Madryn como local.

La decisión resulta polémica porque según el reglamento de la AFA esos gastos están a cargo del club anfitrión. Que en este caso los asuma el municipio podría despertar suspicacias sobre la calidad y justicia de los arbitrajes de los partidos que se jueguen en Madryn.

Un decreto que favorece al hermano

Pero no sólo eso. Quien firmó este decreto, Gustavo Sastre, es hijo del fundador de Deportivo Madryn y hermano del presidente del club, algo que le agrega más polémica a su decisión.

Justamente por eso, la decisión del intendente generó fuertes críticas desde distintos sectores por el uso de recursos municipales en beneficio de una entidad conducida por su hermano. Y por la falta de transparencia que podría implicar a nivel deportivo.

El intendente de Madryn, en cambio, aseguró que se trata de una política extendida a todos los clubes locales que compiten en torneos nacionales. “Esta gestión acompaña a todos los clubes de la ciudad. Lo mismo se hace con el Club Brown, en fútbol y básquet, y también se hizo con JJ Moreno en torneos federales”, explicó.

Mataron de múltiples balazos a un muchacho de 22 años en barrio Triángulo

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Lo confirmó Envigado: el noveno refuerzo de Newell's viene de Colombia

Copa Santa Fe: con una definición de lujo, un chico de Newell's sentenció la serie ante Sportivo Las Parejas

Quini 6 vacante: el domingo habrá un supersorteo con un pozo récord

La reserva de Central no levanta cabeza y volvió a perder en Tucumán

Newell's: los pibes rojinegros ganaron otra vez y siguen trepando en su zona

Por Andrés Abramowski

