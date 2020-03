En un país en estado de alerta total por la pandemia del coronavirus, en donde ya se implementaron restricciones importantes en los encuentros y espectáculos que aglutinen a gran número de personas, la pelota del fútbol profesional por ahora seguirá girando. Claro que será con estrictas medias de prevención: canchas vacías de hinchas, apenas un puñado de trabajadores de prensa, solo un grupo de efectivos policiales, algunos directivos, la cuaterna arbitral y, por supuesto, los jugadores de ambos equipos. Así el fútbol tendrá un perfil de emergencia, con el mínimo indispensable de actores para que un cotejo oficial se pueda desarrollar y tenga validez. Pero todo indica que si la ola de contagios no se detiene es cuestión de tiempo (el martes hay una reunión clave de todas las partes) para que el parate se instale definitivamente como ocurre en las principales ligas del mundo. Lo cierto es que por ahora la bocha está en movimiento en el estreno de la Copa Superliga y Newell’s volará hoy a Santiago del Estero para visitar mañana por la noche a Central Córdoba; mientras que Central sigue entrenando en Arroyo Seco para recibir el lunes a Colón en el Gigante. Nadie habla de otra cosa hoy en el mundo que no sea del coronavirus, y el fútbol no es una isla, si hasta Lionel Messi, el crack rosarino del Barcelona está de licencia por el parate total del fútbol en Europa. La pelota rueda, pero se pone barbijo. Y anoche River cortó por lo sano y anunció que hoy no se presentará a jugar ante Atlético Tucumán. ¿Esto modificará el escenario de la fecha?

Ayer arrancó la Copa Superliga en la cancha de Gimnasia en el duelo ante Banfield y hasta hubo inquietud de los jugadores en la previa para saber si era conveniente jugar ese partido en el marco de tantas restricciones sanitarias que se están implementando en la vida cotidiana. Pero hubo luz verde y a jugar. Por ello, hoy Newell’s tiene previsto subirse al avión desde el aeropuerto de Fisherton para volar en chárter rumbo a Santiago del Estero para jugar mañana un partido de "seis puntos” en los promedios ante el Ferroviario. "Trataremos de que nuestro tránsito en el aeropuerto sea el mínimo. Que todo lo que sea administrativo esté resuelto lo más rápido posible y subir pronto al avión para no estar mucho tiempo en la terminal aérea. Por ahora no se tomó otra decisión al respecto en cuanto al viaje. Además no se apela a criterios distintos de lo que sugieren las autoridades sanitarias para la población en general”, le adelantó a Ovación Juan Ignacio Bóttoli, médico rojinegro. El regreso del plantel será en la madrugada del lunes tras el partido.

Mientras que el propio DT leproso, Frank Kudelka, ayer manifestó que "ante esta situación, no se debería jugar. Lamentablemente, a nivel mundial, nos encontramos con esta dificultad. Y hay que prevenir. Nosotros tenemos que viajar, estar en contacto con mucha gente, aeropuerto, hotelería, ómnibus. Lo más importante es la salud”.

En la vereda de enfrente, ayer Central fue estricto en la medidas preventivas y no organizó la habitual rueda de prensa del entrenador Diego Cocca en la previa de los partidos y tampoco tomó contacto con los medios ningún futbolista. Y fue el propio médico auriazul Hernán Giuria, quien le contó a este diario cómo trabajan en la prevención con el plantel profesional. "Desde que apareció el tema del coronavirus mandamos permanentemente información al chat que tenemos con todo el plantel. Lo fundamental en nuestro caso es que bajamos información exclusivamente oficial, que es la que me baja el director médico del sanatorio (Mapaci), que está en el tema de infectología. Nos regimos sólo por los partes oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, la provincia y la ciudad. Básicamente se transmiten los métodos didácticos sobre algunos cuidados, sobre todo de cómo lavarse las manos, por ejemplo”, relató Giuria.

Por su parte, desde Futbolistas Argentinos Agremiados le confiaron a Ovación que "les hacemos llegar notificaciones a los jugadores sobre las medias de prevención, esperamos que el martes haya una reunión con la gente de la AFA y autoridades sanitarias y se evalúen los pasos a seguir. Estamos muy preocupados y ocupados por el tema del coronavirus, pero es el día a día y no puede hacer una proyección en una cuestión que se actualiza constantemente en cuanto a la prevención”. Y sobre lo que viene la calificada fuente del gremio adelantó que "si se opta por parar el torneo, será muy complicado que los jugadores sigan concurriendo a entrenar. Los pibes del ascenso se trasladan en colectivo, en subte, en tren, por ejemplo en Buenos Aires hay grandes distancias. Y en el fútbol de primera también está el contacto del vestuario. Pienso que si hay que parar los partidos también hay que parar los entrenamientos y los preparadores físicos de cada club le harán una rutina de entrenamiento personal a cada jugador”.

El coronavirus es la gran "amenaza” y si bien el pánico es un mal consejero, sí hay que adoptar todas las medidas de prevención que están proponiendo los organismos sanitarios. Si hasta Messi tuvo que dejar de entrenar con sus compañeros por la desobligación de sus futbolistas que implementó el poderoso Barcelona. Por eso es mejor prevenir que curar. Y todo indica que el martes si la pandemia no se frena en el país la pelota podría detenerse. Como se dice, lo primero es la salud. Incluso hoy tras el portazo de River de no presentarse a jugar con los tucumanos no habría que descartar nada. El fútbol no se pone de acuerdo ni en temas de fuerza mayor como la salud.