La nueva camada bajo la lupa de los números

En los 24 partidos que lleva Frank Kudelka al frente de Newell’s les hizo firmar planilla a 9 futbolistas surgidos de las divisiones inferiores leprosas.

Seis tuvieron rodaje, como Jerónimo Cacciabue (22 años), Aníbal Moreno (20), Facundo Nadalín (22), Nicolás Castro (19), Francisco González (19) y Enzo Cabrera (20). Mientras que tres futbolistas: Juan Manuel Requena (21 años, hoy en Brown de Adrogué), Manuel Llano Massa (20) y Stéfano Callegari (23) fueron al banco de suplentes, pero no ingresaron.

En su debut como DT rojinegro, Kudelka ante Central Córdoba de Santiago del Estero ya marcó la cancha respecto al uso de los juveniles. Mantuvo a Nadalín y Cacciabue, que venían de ser titulares en la época de Héctor Bidoglio, y entre los siete suplentes a Callegari y Requena.

Luego Nadalín anotó un gol en la tercera fecha ante Unión y Cacciabue marcó frente a Aldosivi en la séptima jornada.

En tanto, en la sexta fecha de la pasada Superliga en el clásico ante Central en Arroyito, a pesar de tener a la Pantera Leal en el banco, Kudelka al último cambio lo agotó con Panchito González, quien ingresó a los 84 minutos por Alexis Rodríguez.

Por su parte, a partir de la 7ª fecha, el DT empezó a darle rodaje a Aníbal Moreno. De hecho, fue al que más partidos utilizó (12), ya que lo puso 7 veces como titular y en 5 juegos lo hizo ingresar desde el banco.

Otros dos juveniles tuvieron minutos en cancha. El rafaelino Nicolás Castro jugó 40 minutos, distribuidos en tres partidos. Mientras que Enzo Cabrera actuó en los últimos 5 minutos frente a Arsenal (V) 1-1.

A la vez, frente a Racing (V) 1-1 en la penúltima fecha de la Superliga le hizo firmar planilla por primera vez a Manuel Llano Massa llevándolo al banco de suplentes sin ingresar.

No es un dato menor, ya que este partido en Avellaneda fue el único que no tuvo a chicos Sub 23 en cancha de los 24 en los que Kudelka estuvo al frente de Newell’s.