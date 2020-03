La llegada del coronavirus cambió la forma del saludo en casi todos los órdenes. Los capitanes Quilez y la Fiera Rodríguez en vez de darse la mano anoche apelaron a la nueva forma de saludar y se dieron el codo, mientras ofrecían una sonrisa antes de comenzar el partido.

Leal volvió al gol, pero sumó la 5ª

Leal vive del gol. Como cualquier delantero. Durante la actual temporada apenas llevaba dos. Y no es que no haya tenido opciones para convertir en anteriores partidos. Pero fallaba. Anoche señaló el primero. Para la Pantera, embocarla sirve para la confianza. A Newell’s le sirvió para desnivelar en un partido que no había comenzado con un desarrollo favorable. Lo malo para el portugués es que chocó al Ruso Rodríguez, lo amonestaron, llegó a la quinta amarilla y no estará ante Patronato.

Leal terminó una jugada que inició Bíttolo con un quite, un amague y una habilitación para Palacios. La Pantera hizo la diagonal del medio hacia la izquierda, recibió el pase de Palacios y sacó el disparo de zurda. Lo ayudó que la pelota se le escurrió entre las piernas al Ruso Rodríguez.

La conquista de Leal fue la tercera en la temporada. El último gol había sido en la victoria sobre Colón (4-0) por la antepenúltima fecha de la Superliga. Y antes, contra Atlético Tucumán (2-2).

Leal entró en juego de a ratos en Santiago. Su rendimiento fue discontinuo. Pero lo más importante para un delantero, el gol, la Pantera lo hizo. Si bien no consigue la regularidad que alguna vez supo tener en la lepra, Kudelka lo ratifica de titular. Y ayer no falló frente al arco.