La lepra, en plena etapa de ajustes, pensando en el Calamar

Esa es una opción muy probable pero algo mezquina desde su elaboración. Pero si se pone la lupa en las debilidades que exhibe el rival de turno también es factible que se anime a una alineación, a nombres y a un formato que exhiba un mensaje de mayor osadía. En ese escenario, si no cambia el sistema, no debería sorprender si entra Guillermo Balzi dentro de los once de arranque. El pibe asomó desde el inicio contra San Lorenzo y salió por lesión. Ahora, ya recuperado, vuelve tener a chances.

Las prácticas de este jueves serán determinantes para que Larriera defina esta situación .

En tanto, Angelo Martino retorna tras cumplir la fecha por acumulación de tarjetas y cubrirá el costado izquierdo de la defensa. Esa movida deja afuera a Brian Calderara, quien pudo mostrar poco ante Godoy Cruz.

Además, el DT tiene que seguir de cerca el estado de Méndez, quien terminó en Mendoza con visibles señas de molestias. Desde Bella Vista trasciende que lo suyo no reviste gravedad y que lo llevarán muy despacio, para no exponerlo innecesariamente. Si no arriba en condiciones, como Augusto Schott no está disponible por lesión, el pibe Tomás Jacob cubriría el lateral derecho, como lo hizo en el estadio Malvinas Argentinas el domingo.

De esta manera, por lo menos habrá dos modificaciones en la formación rojinegra.

Ganó la reserva

Los pibes leprosos se impusieron 2-0 a Godoy Cruz, por la 4ª fecha de la Copa Proyección. El duelo se disputó en Bella Vista y para el local marcó por duplicado el delantero Thiago Gigena. Así marchan con puntaje ideal en cuatro jornadas.

El elenco de Lunari formó con Piotti; Palacio, Agustinelli, Baños y Torrente; Tirado, Frazzi (Basualdo) y Altamirano (T. Pérez); Acuña (Russo), Gigena (Pola) y Silvetti (Montero).