La imperiosa necesidad de sumar divisas

La historia vuelve a repetirse. No es nueva, pero afloró nuevamente. Newell's está dentro del camino de conseguir dinero de manera urgente, más aún en esta etapa de ingresos limitados. Porque no hay actividad deportiva, porque los ingresos por cuotas societarias y reserva de lugares para la continuidad de la Superliga no fluye y, lo peor, no logra vender un jugador. Y quizás este es el punto primordial porque con una transferencia podría el club saldar deudas y tener saldo para abonar lo que se viene. Entre todos los compromisos la cuota que vence en febrero y que corresponde al paraguas judicial. Dentro de este contexto el cuerpo técnico exige refuerzos y el club —como viene sucediendo desde hace largos años— no encuentra la ingeniería como para cumplir con esos pedidos. La única oferta que puede realizar ante cada intento de seducir a un futbolista es en condición de "préstamo", que es lo que puede lograr la aprobación judicial.

La ausencia de pesos o dólares hizo fracasar a los directivos en la búsqueda de un entrenador con experiencia, que era lo que pretendían. Porque desde un primer momento "Héctor Bidoglio no corre en esta carrera. No hay chances", dijeron en su momentos desde la entidad del Parque. Y el DT lo sabía porque en principio lo suyo había sido un interinato tras la salida de Omar De Felippe. Pero al pasar casi un mes y se cayeran las posibilidades con siete entrenadores, en la mayoría de los casos por lo económico, la CD optó por confirmar al ex técnico de la reserva. Esta designación también incidió para una rápida determinación de Maxi Rodríguez de cumplir con el deseo de regresar a Newell's.

Ahora las dificultades residen en conseguir los refuerzos (o incorporaciones), muchos de los cuales piden un dinero excesivo para la realidad leprosa como la de la gran mayoría de los clubes. Los empresarios y/o intermediarios en este momento del mercado de pases es donde hacen la diferencia e intentan muchos de ellos salvarse. Y ahí está la puja, con dirigentes que ante la presión de los hinchas o socios prometen pagar lo que no es posible.

La necesidad tiene cara de hereje y por eso Newell's hace rato que le puso el tachito a Héctor Fértoli, quien el DT ni siquiera lo cuenta porque es el candidato a irse. Hasta el momento no apareció nada firme que deje satisfecho a los directivos, el juez y el órgano fiduciario. Las ofertas que acercaron Colón e Independiente fueron rechazadas y si no las mejoran no habrá acuerdo. De todas formas, será vendido. Al menos esa es la idea, caso contrario las dificultades para transitar el semestre serán mayores.

Es por eso que el sábado 19, cuando Newell's reciba a Vélez en un amistoso para presentar a Maxi, habrá venta de entradas. Y también por este motivo el club solicitó tener visitantes frente a Boca en el reinicio de la Superliga.

La prioridad de la Lepra es rearmar el equipo. Mejorarlo futbolísticamente y engrosar el promedio. Pero también, sobre todo, generar recursos y recibir divisas.

El salvataje debe expirar en 2021

Newell's está transitando los últimos años del pago de la cuota semestral que está abonando del salvataje, cuya fecha de finalización "no debe exceder de mayo de 2021". Cada uno de esos pagos que viene realizando la entidad es de más de cuatro millones de pesos. La resolución la dictó el juez Bellizia para "salvar" al club y la primera de las 16 cuotas fue pagada en 2014.