"Kudelka hizo crecer a Newell's y ojalá siga"

A mediados del año pasado la dirigencia de Newell’s y Peratta designaron a Frank Darío Kudelka como DT leproso y está claro que el saldo es positivo. “El cuerpo técnico de Kudelka hizo crecer a Newell’s y ojalá que siga. El equipo siempre supo a qué jugaba”, enfatizó el Flaco.

¿Qué balance haces de la gestión de Kudelka y lo que aportó para revertir una situación complicada en los promedios?

No voy a valorar mis decisiones públicamente. Y las conclusiones se sacan al final. Sí puedo decir que en lo personal estoy contento con lo que el cuerpo técnico completo de Frank le dio al club. Creo que lo han hecho crecer a Newell’s. Más allá de la situación puntual que vino a afrontar en este campeonato. Estaba claro que había una coyuntura que nos preocupaba a todos, que por suerte la vamos superando muy bien, con mejores momentos y con bajones, con vuelta a ponernos en carrera, que es algo lógico que vive cualquier equipo a lo largo de una temporada. Hasta el momento de la suspensión sobrellevamos muy bien la situación, pero la conclusión definitiva la sacaremos al final de la temporada y todavía no estamos en ese punto.

¿Hasta acá cuál fue el partido que más te gustó de Newell?s?

Prefiero no elegir un partido. Creo que el equipo siempre supo a qué jugaba en todo el campeonato. Yo soy parte interesada y mi opinión en este sentido vale menos porque me involucra en el sentimiento, pero creo que el mundo del fútbol lo ha reconocido a Newell’s como uno de los equipos que sabe a lo qué juega. A veces sale bien, a veces sale mal, a veces se impone, otras no y eso es normal. Pero cuando jugas contra Newell’s sabés a qué te vas a enfrentar y las armas que tenemos. Esto quedó muy claro en todo el campeonato y es un gran mérito del plantel y el cuerpo técnico, que asumieron esta responsabilidad a mediados del año pasado y la llevaron adelante de muy buena manera. Sería injusto elegir algunos partidos porque el equipo ha sido siempre lo mismo. Ha tenido muy claro sus inicios de jugada, sus finalizaciones y sus movimientos. Esto que digo es estrictamente fútbol y esto muchas veces no se analiza y se analiza si ganó o perdió. Y está bien porque vivimos del resultado. Pero creo que el equipo siempre ha tenido muy claro todo lo que tenía que hacer.

Te enojaste bastante en un penal que no le dieron a Newell’s cuando le ganaron a Independiente, el árbitro era Vigliano. ¿Te molestó mucho aunque habían ganado?

Prefiero no entrar en eso. Es un tema para los protagonistas, no para mí. Obvio que alguna vez me puedo enojar. En ese partido me enojé y no me dejó contento sólo el hecho de ganar.

Estás logrando el objetivo propuesto por tu gestión de que la mayoría de los jugadores del plantel de primera sean de Newell’s. ¿Qué te genera esto?

Es que el modelo de un club como Newell’s, que es formador de jugadores, no funciona si todos los años tenés que traer diez, doce o catorce futbolistas, no hay manera. En este proceso de casi dos años creo que el club logró capitalizar a la primera división y tiene casi el 70 por ciento de los jugadores que le pertenecen o tienen contrato para la próxima temporada. Crecieron mucho los juveniles. Casi el 40 por ciento de jugadores de inferiores están en primera. Salvo Vélez o Lanús, creo que en Newell’s esto hacía mucho no pasaba y sobre todo con este nivel. Tampoco es cuestión de promocionar a quince pibes y salir últimos. Hoy hay juveniles que son piezas importantes o primer recambio de la primera, en un nivel de equipo que se mantiene en Copa Sudamericana. Eso es lo valorable.

En el último receso trajeron a Pablo Pérez y Sebastián Palacios

y no vendieron a nadie. ¿Prioriza-

ron que el DT tenga más variantes?

Sí, se priorizó lo deportivo porque había que afrontar un segundo semestre muy importante. Y la estrategia fue tratar de mantener al plantel, que no fue fácil por el contexto de país, pero el club hizo un gran esfuerzo para encarar este semestre de la mejor manera. El equipo ya había dejado una buena impresión y se apuntó a potenciar puntualmente al plantel.

¿Te gustaría que el proyecto Kudelka sea a largo plazo?

Las conclusiones se sacan al final. No hay que adelantarse. Sí creo que Darío hizo crecer a Newell’s y es muy importante en este momento. Y ojalá pueda seguir acompañándonos. El club logró una identidad de juego con él y va con la historia. Ojalá que no se pierda. Claro que me gustaría que siga y creo que él está muy bien acá.