Kudelka diagrama en función de las ausencias y las prevenciones

La próxima semana, Frank Kudelka tendrá que atender dos cuestiones para preparar el equipo que visitará a Argentinos el lunes 25 de noviembre. Una es referida a los futbolistas que se fueron al exterior y deberán reincorporarse: Luis Leal, hoy con el seleccionado de Santo Tomé y Príncipe, y Facundo Nadalín, quien está con el representativo nacional Sub 23. La otra está referida a la forma de jugar frente a uno de los líderes de la Superliga y si será más pragmático de costumbre, como lo fue ante Defensa y Justicia.

El entrenador es metódico y no le agrada no contar con los futbolistas que tiene en mente para que sean titulares. Si no los tiene a disposición, prefiere dejarlos de lado. A Aníbal Moreno tardó en tenerlo en cuenta, con el planteo que no lo conocía porque había estado afectado al seleccionado Sub 23. Con Leal pasó algo parecido cuando se había ido con su seleccionado para jugar las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones.

Es cierto que la Pantera en ese momento ni siquiera iba al banco. Hoy la situación es diferente, porque es titular.

El regreso de Leal es una cuestión a tener en cuenta. Tras jugar el jueves con Santo Tomé y Príncipe en la derrota frente a Sudán (0-4), volverá a presentarse por las eliminatorias de la Copa Africana ante Ghana el martes 19 de noviembre, menos de una semana antes del partido de Newell’s y Argentinos en el estadio Diego Maradona. En el mejor de los casos, el atacante entrenará a partir del jueves con el plantel rojinegro. Dependerá de Kudelka si es más paciente que en otras ocasiones y lo mantiene de titular.

Con la vuelta de Nadalín a Rosario hay menores complicaciones. El lateral derecho está con el seleccionado argentino Sub 23 que disputa el cuadrangular United, en la isla Gran Canaria. El último partido será la final de mañana frente a Brasil. Después pegará la vuelta y el martes Kudelka ya lo tendrá a disposición. La presencia del defensor estaría garantizada.

El otro aspecto que merece prestarle atención es a la postura del equipo. A partir de los futbolistas con los que cuenta, Kudelka resignó protagonismo con el fin de ser menos vulnerable. Frente a Defensa y Justicia jugó más retrasado, no presionó alto y soltó menos a los laterales. Las fallas defensivas habían sido un llamado de atención y está claro que el entrenador tomó nota. Entender las limitaciones y ajustarse a eso, no está mal.

En la despedida de Bastía

El plantel tendrá descanso el fin de semana, pero dos de sus futbolistas tendrán un partido. Maxi Rodríguez y Lucas Albertengo fueron invitados para el homenaje al ex volante Adrián Polaco Bastía que se le realizará mañana, a las 17, en el club Belgrano de Serodino.

Bastía fue el que confirmó la presencia de ambos futbolistas.