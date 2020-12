Koeman: "Messi disfruta de cada entrenamiento y está muy metido"

Koeman desestimó la supuesta incomunicación del cuerpo técnico con los futbolistas del Barsa. "Yo como entrenador hablo con mis jugadores, y también hablo con Leo sobre esto y sobre otras cosas porque es el capitán del equipo también, y hay cosas de vestuario, hay normas, y hablamos de muchas cosas, no sólo del juego. Es decir, es el trabajo diario de un entrenador que tiene comunicación con sus futbolistas", contó el entrenador.

El holandés también sabe de los meses agitados que vivirá la institución en vísperas de las elecciones presidenciales de Barcelona, como así la resolución del futuro de Lionel Messi, un jugador clave y determinante para el técnico. Por eso al ser consultado sobre los objetivos de la institución, en medio de una temporada irregular a nivel local y posicionado en los octavos de final de la Champions League, avisó: "El objetivo es ganar cosas, creo que al final jugamos para ganar partidos y para ganar títulos. No se dan primas para quedar cuarto, se dan por quedar primero. Es la mentalidad que debe existir aquí, no podemos conformarnos con menos".

"Sabemos que es una temporada con cambios, la situación económica del club, con muchas cosas de temas de salarios con los jugadores, es un momento complicado para todos los clubes por el tema de la pandemia. Pero hoy en día el Barcelona sigue siendo un equipo que debe ganar, sabiendo que hemos hecho cambios, pero aspiramos al máximo y hay que exigir al máximo. Ha sido la mentalidad y hay que seguir con esta mentalidad", argumentó.

Y también explicó desde lo personal los motivos que lo llevaron a dejar la selección de los Países Bajos para tener su primera experiencia en Barcelona: "Sí, puede ser que sin el coronavirus hubiera seguido con Holanda. Cuando me llamaron en enero para preguntarme si tenía interés en venir dije que faltando cuatro o cinco meses para la Eurocopa no podía dejar la selección".

"En marzo, cuando supimos que no íbamos a jugar la Eurocopa, mi situación personal con Holanda cambió, porque quién me hubiera dicho que en verano sí que habría una Eurocopa normal, con público, en diferentes países. La situación ha cambiado, y tal vez si no hubiéramos tenido Covid-19 habría tenido que esperar unos años más", concluyó.