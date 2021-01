Kily González: "Me preocupan los contagios a futuro"

El tópico más saliente de la conferencia de prensa que brindó ayer el Kily González no fue la inminente clasificación de Central a la final de la fase Complementación. Al técnico canalla lo que más le preocupa son las bajas que tendrá debido a los contagios por Covid que tiene en el plantel. Ya no pudo contar el sábado pasado ante Defensa y Justicia con Jonathan Bottinelli y Luca Martínez Dupuy por haber dado positivo. Y en la previa al partido de hoy contra Lanús, el DT se quedó sin Joaquín Laso y Alan Marinelli y Diego Zabala por estar contagiados. Incluso, tampoco viajaron al sur bonaerense Rodrigo Villagra y Joel López Pissano por presentar síntomas compatibles con coronavirus. A estas ausencias hay que sumarle que Emiliano Vecchio, el capitán del equipo, no jugará por una lesión ligamentaria en el tobillo izquierdo aunque llamativamente integra la lista de concentrados para enfrentar a Lanús, pero no estará disponible de acuerdo a lo informado en el parte médico del lunes pasado. Ante semejante cuadro de situación, es atendible que lo que lo que más le preocupe al Kily “son los contagios a futuro”, siempre y cuando el equipo se clasifique a la final del sábado 16 en el Bicentenario de San Juan.