La búsqueda del arquero por la lesión de Josué Ayala (rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda) ya no corre. Pese a que Central presentó la carpeta médica en AFA, el Kily González tomó la decisión de quedarse con lo que tiene: Marcelo Miño, Juan Pablo Romero y Mauricio Maslovski. "Decidí no traer ningún arquero ahora”, sorprendió el entrenador canalla en rueda de prensa en la previa del partido ante Banfield. De esta forma, todas las averiguaciones se hicieron y todos los nombres propios que se manejaron ya no tienen razón de ser, lo que no quiere decir que esa búsqueda no se active en el próximo mercado de pases. Es más, ese "ahora” al que hizo mención el Kily confirma, directa o indirectamente, que cuando reabra el libro de pases se irá a la carga por un jugador en ese puesto. Y la sensibilidad que se generó en estos últimos días sobre el arquero podría encontrar correlato hoy con el ingreso de Juan Pablo Romero por Marcelo Miño, lo que sería un verdadero golpe de efecto de parte del técnico.