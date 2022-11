José Mourinho no contaría con Paulo Dybala y su convocatoria al Mundial sigue en duda

"No lo sé, difícil de decir", afirmó Mourinho en conferencia de prensa luego del empate de su equipo ante Sassuolo de visitante. Y agregó: "No sé sus contactos con Argentina y Scaloni. No sé si tiene que jugar el domingo para ir al Mundial, o no jugar para ir al Mundial".

"Los jugadores que irán al Mundial van a tener la cabeza más del otro lado que de este lado en este último partido”, indicó con seguridad el entrenador romano e insistió: "Por supuesto que necesitamos a Paulo, si puedo elegir me gustaría tener a Dybala contra el Torino".

La Joya se dedicó de lleno a recuperarse de la lesión con el fin de integrar la lista. Cuando le sucedió tenía cerca de un mes para ponerse a tono y lo hizo durante cinco horas diarias trabajando tanto en kinesiología como con un tratamiento de plasma rico en plaquetas.

En el entorno del jugador hay optimismo con que pueda llegar bien al Mundial, aunque todo dependerá de lo que suceda en las próximas horas.