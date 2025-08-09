Central tuvo un pobre desempeño y lo único rescatable es el punto que sumó

90': Central volvió a tener dificultades en la generación y debió conformarse con el empate.
64': Mala salida de Atlético Tucumán. Veliz se la sirvió a Campaz, cuyo remate cruzó frente al arco tucumano.
62': Sández la pifió en un rechazo, Bajamich se la dio a Leandro Díaz y sin marcas le erró al arco.
59': Veliz remató desde la medialuna, a colocar, pero se le fue alta.
46': Central salió a jugar el segundo tiempo con la entrada de Emanuel Coronel por Tomás O'Connor.
45': Central se fue al descanso con un empate sin goles, que es un premio excesivo considerando lo mal que jugó.
41': Mala salida de Broun. Fue lejos de su arco, un jugador del local conectó de cabeza y Mallo rechazó sobre la línea.
20': Fatu Broun le tapó un mano a mano a Leandro Díaz, luego de un fallido cierre de Mallo.
20': Carlos Quintana conectó de cabeza un tiro de esquina de Malcorra y se fue cerca. En la siguiente, Di María probó de lejos y se fue sobre el palo derecho.
20': Alejo Veliz despejó casi sobre la línea del arco de Central un disparo rasante de Miguel Brizuela.
13': Leandro Díaz la metió en el arco de Jorge Broun pero cometió una infracción a Enzo Giménez en la jugada previa y se lo anularon.
Central visita a Atlético Tucumán este sábado, desde las 20.45, en su segunda presentación de visitante en el torneo Clausura.
Su primera salida de Arroyito fue a Lanús, con victoria por 1 a 0 y la presencia de hinchas auriazules, al igual que ahora en Tucumán.
