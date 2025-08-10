Nicki Nicole fue al Camp Nou para ver jugar a Lamine Yamal: ¿romance confirmado?

Tras rumores de relación, la cantante rosarina presenció el partido del Barcelona por el Trofeo Joan Gamper. Lució una camiseta del Barsa personalizada con el nombre y el número de Yamal.

Luego que medios españoles dieran cuenta de la supuesta relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal , este domingo, la cantante rosarina fue vista en una de las plateas del Estadi Johan Cruyff viendo el partido del Barcelona ante Como .

La cantante rosarina llegó al estadio con una camiseta del Barcelona personalizada con el nombre y el número de Lamine Yamal . Tanto ella como sus acompañantes vistieron la misma indumentaria, mostrando así su apoyo al joven futbolista del equipo azulgrana.

El conjunto catalán dio inicio de la temporada con la disputa del mítico Trofeo Joan Gamper con una visita especial: la cantante argentina. Nicki Nicole, de 24 años, es una de las artistas más populares en la escena musical latinoamericana y cuenta con una presencia destacada en redes sociales, donde supera los 21 millones de seguidores en Instagram. Su participación en este tipo de eventos deportivos no pasa inadvertida , sobre todo por el vínculo que ha establecido con Lamine Yamal, una de las grandes revelaciones del fútbol español.

Una de las pruebas más recientes de esa cercanía se produjo durante la celebración del 18º cumpleaños de Lamine Yamal , que tuvo lugar en la comarca del Garraf el pasado 12 de julio. Nicki Nicole fue una de las invitadas a la fiesta privada, reforzando así la percepción de un vínculo cercano y de confianza entre la cantante y el deportista.

De hecho, la presencia de la rosarina en el cumpleaños de la joven promesa del futbol español no pasó inadvertida. Los rumores de que habrían estado “tonteando” juntos se difundieron rapidamente.

AHORA @nicki.nicole con la camiseta de @lamineyamal mirando al Barcelona Cc @rauly82

La presencia ya no tan secreta de Nicki Nicole en una de las tribunas, con la camiseta del conjunto culé, parece terminar de confirmar el affaire. Además, hace unos días, el periodista Javier Hoyo sostuvo que la cantante argentina le "aseguró" con un gesto que estaría saliendo con la promesa del Barcelona.

“Nicki Nicole ha publicado un vídeo con la canción The boy is mine, el chico es mío, en español, y ha guiñado el ojo”, dijo el periodista.

Los rumores sobre el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

Los rumores comenzaron luego de que el periodista e influencer español Javi Hoyos, especializado en lo que en Argentina se conoce como "chimentos", afirmara que Nicki Nicole y Lamine Yamal fueron vistos en público muy cerca. Según Hoyos, los jóvenes se habrían besado a la salida de una discoteca.

En particular, Nicki Nicole y Yamal fueron vistos en un boliche ubicado sobre la playa de Barcelona el pasado 24 de julio. "Fueron a una discoteca en la playa, y ahí si que se liaron y se fueron juntos a las 4:00", aseguró el periodista de chimentos en un video de TikTok que ya superó las dos millones de reproducciones.

Otro aspecto que llamó la atención es la marca de pintalabios rojo que tenía el jugador de fútbol en las fotos de esa noche. En ese sentido, Nicki Nicole compartió fotos de una amiga con la misma marca de rouge, lo que ser una pista de que es la rosarina quien estaba detrás de esos besos.

No es la primera vez que se los ve juntos a Nicki Nicole y Lamine Yamal. De hecho, la rosarina participó de la fiesta de cumpleaños de Yamal que causó polémica. No obstante, por el momento, ninguno de los dos se pronunció al respecto.