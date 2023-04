Jaminton Campaz, el "13" de Central que marcó su primer gol y busca dejar su huella

"Una victoria valiosa, la buscamos y la conseguimos por el sacrificio, las ganas de vencer y de seguir arriba". Jaminton Campaz, educado y feliz, tuvo su gran noche en Arroyito. No solo por la victoria de Central frente a Independiente, sino por su primer grito Gigante con la auriazul y que le permitió al canalla no solo quedarse con los tres puntos sino encadenar el quinto encuentro sin derrota y ubicarse en el tercer puesto del torneo de la Liga Profesional.

"No fue fácil, tuvimos contragolpes que no concretamos y sufrimos un poco. Lo bueno de ganar primero es sufrir y luego celebrar la victoria", agregó una de las figuras canallas en la trabajada y difícil victoria obtenida este martes por la noche. Pero en lo personal el número 13 de Central -número negativo para algunos, pero para otros con buena vibración y buena suerte- pudo elevar su imagen y estar en boca de todos con su conquista, la primera desde su arribo como refuerzo.

"(Edwin) Cardona me dijo que el fútbol argentino es para llegar a Europa y de eso se trata. No es solo pasar, sino dejar huellas y esperamos que así sea", declaró el Bicho ni bien puso la firma como refuerzo canalla.

El colombiano surgió de Deportes Tolima y fue transferido a Gremio en agosto de 2021 por 3,5 millones de dólares. Su vínculo con la entidad de Brasil es hasta el 31 de diciembre de 2025 con el equipo tricolor.

"Si bien no es mi puesto, el que me gusta mucho es Cristiano Ronaldo. Su estilo y con la edad que tiene sigue siendo un jugador top. También me gusta ver mucho a mi colega Cardona".

El Bicho picó fuerte a un derruido Independiente, fue clave en la victoria y Central se metió de lleno en la pelea en los primeros lugares de la tabla. Quedó a solo a tres puntos de River, el único líder que este jueves enfrentará a Gimnasia, y ascendió a doce partidos sin caer en casa, con seis triunfos y seis empates.

"No hay presión cuando estás haciendo realidad tus sueños", reza la descripción que tiene el colombiano en su cuenta de Twitter. Y a eso apunta Campaz en este etapa con la 13 de Central.