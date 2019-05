"Incrementamos el gasto del fútbol para un año difícil"

Marcelo Bengoa es el encargado de presupuestos del comité de tesorería de Newell’s. Es empleado del club desde que asumió la actual comisión directiva y uno de los responsables de la confección del presupuesto de gastos y recursos para el ejercicio 2019/2020 que se consideró el martes pasado en una breve asamblea. De profesión contador, dijo que “todos entienden que el presupuesto es estimativo”, dependiendo de distintas variables, tales como el ingreso de dinero por venta de jugadores, algo que al club le costó en los últimos años. Más allá de las variaciones que pueda tener fue claro en un aspecto que le interesa al hincha común. “Incrementamos el gasto del fútbol profesional para cumplir con la expectativa de una temporada difícil”, subrayó.

“En los egresos que figuran en el presupuesto son tres los rubros del fútbol profesional: la remuneración del plantel, que incluye al cuerpo técnico, premios y primas, y otros gastos deportivos, que se refieren a los auxiliares y también al pago de préstamos. Todo eso representa 440 millones de pesos, siendo que el año pasado sumaba más de 200 millones de pesos. Así es que se está duplicando el presupuesto del fútbol. Incrementamos el gasto del fútbol profesional para cumplir con la expectativa de una temporada difícil”.

Bengoa dijo que la estimación del dinero a destinar para el fútbol profesional es a partir de una estimación de lo que ingresará por la venta de futbolistas. No los mencionó, pero la expectativa es por lo que el club puede recibir de Defensa y Justicia por la venta de la mitad del pase de Lisandro Martínez y por el 40 por ciento que aún tiene de Ezequiel Ponce, con chance de que a AEK Atenas se lo adquiera a Roma. “Consideramos que en este mercado vamos a vender por 4 millones de dólares, de los cuales tenemos que invertir 2 millones para la llegada de futbolistas y los gastos mensuales del plantel. Y en el mercado de enero pensamos en vender por un millón 500 mil dólares y utilizar de eso 700 mil para conseguir algún que otro jugador a préstamo”, manifestó.

“Sabemos que Newell’s se encuentra entre los clubes que menos gastan en un plantel, pero es por una cuestión lógica. Con los ingresos del fútbol tenemos hacer frente a nuestros jugadores, al déficit mensual del club y al pago del fideicomiso por la deuda concursal. El 95 por ciento de los clubes dedica el ciento por ciento de sus ingresos al fútbol profesional y el resto lo arregla cuando puede. Nosotros tenemos que ser mucho más estrictos y por lo tanto cuesta más. Aparte tenemos que portarnos muy bien con la Superliga, que aprecia nuestro esfuerzo, pero la realidad es que vamos últimos en el promedio. Con lo cual, podemos considerar que el esfuerzo que hacemos está bien, pero la contracara son los resultados y los que nos llevaron a esta difícil situación”, explicó.

“Nosotros planificamos todo, qué es lo que queremos hacer y cuáles son las prioridades. Eso se ve en el presupuesto. Y la principal prioridad está muy clara. Y alcanza con mirar la tabla para saberlo. Pasa por el fútbol”, dijo.

Bengoa destacó que Newell’s logró “orden y prolijidad” con los números de la tesorería. Y están tratando de mantener todo eso. “Veníamos de un tiempo en que en menos de un año debimos levantar 160 cheques devueltos. Y hace un año y cuatro meses que no hay ninguno devuelto”, resaltó.

Si bien el presupuesto no termina siendo copia exacta de los ingresos y egresos que luego se producen, Bengoa aseguró que en los últimos ejercicios se ajustaron bastante a lo sucedido. “El presupuesto lo hacemos lo más ajustado a la realidad, dentro de la imprevisibilidad que hay en el país. Tratamos de ser duros con los gastos y no entusiasmarnos con los ingresos”, manifestó.

“El juez toma decisiones con el presupuesto. Nos controla exhaustivamente, diría que mucho más que la Superliga. Es una responsabilidad y no ponemos cualquier cosa porque se nos ocurre. El anterior presupuesto lo teníamos cerrado y el Gato (Formica) aceptó venir. Tuvimos que ir a explicarle al juez que con el Gato iba a venir más gente a la cancha para que lo autorice”, contó.

Bengoa reiteró que en materia de ingresos siempre intentan ser medidos y con una sonrisa dijo que están “lejos” de los 20 millones de dólares que el coordinador de juveniles e infantiles del club, Enrique Borrelli, le manifestó a Ovación que puede conseguir el club por transferencias de juveniles. De inmediato, y para que no se malinterprete su opinión, el contador señaló que “si se miran las inferiores de AFA, las mejores 2001 del país son las de Newell’s y Vélez. Y el club también tiene otras categorías buenas, la 2002, 2003, 2004, que realmente entusiasman a Borrelli. Parece correcto lo que dijo y hasta quizás nos podamos quedar cortos”.

A Bengoa no le seducen las fotos ni tener protagonismo. Señala que es miembro de una “tesorería colegiada”, “que es lo más lógico para manejar esto porque con una sola persona no alcanza”. Es uno de los que conversa seguido con algunos opositores por la conformación del fideicomiso financiero para el armado del futuro plantel. Y aparte de hablar del presupuesto, describió algunas cuestiones referidas al presente del club. “Una de las prioridades es pagar los sueldos. Esta semana por ejemplo pagamos 16 millones de pesos. Lo estamos haciendo en tiempo y forma. A los empleados de planta le pagamos abril. Si vemos de dónde veníamos, es una especie de milagro. Y sin fútbol encima. No es un mérito, pero lo destaco porque sufrimos llegar hasta acá”, dijo.

Entiende que al hincha promedio no le interesen mucho los números y las cifras y que su preocupación pase por quién será el entrenador o el número nueve. Más allá de eso describió algunos de los egresos más importantes del club, que aparecen en el presupuesto de gastos. Por ejemplo, señaló que la recaudación por el ingreso de hinchas a los partidos del torneo no “mueve la aguja, porque hoy abrir la cancha sale muy caro”.

“El mantenimiento del estadio y la inversión en inferiores” representan algunos de esos egresos significativos. “Malvinas (donde juega el baby) es un gasto importante. El fútbol subvenciona muchas de las actividades del club en forma importante. Por eso a veces es difícil explicarle al socio que no se puede cerrar Malvinas para traer a un nueve o vender el edificio del colegio para traer un técnico. Esto es un club y tenemos una estructura que sostener”, dijo.

“Mantener Bella Vista tampoco es fácil. Es un predio que cada vez está más lindo, se le está poniendo el riego en la cancha y terminando los vestuarios de la reserva. Son un montón de cosas que por ahí el socio que no va a Bella Vista no las ve”, señaló.

Bengoa resaltó que el club también hace un aporte fundamental al sostenimiento del Complejo Integral Educativo Newell’s Old Boys. “El colegio tiene una subvención importante del club, de alrededor de 500 mil pesos por mes. Es una elección del club. Allí van chicos de inferiores. La identidad del club está en el colegio. Si bien hemos reducido bastante también el déficit del colegio, es difícil porque concurren alumnos de clase media y media baja y enseguida falla el tema de la cobranza porque les cuesta pagar”, sostuvo.

Bengoa también se refirió al decreto 1212 del gobierno nacional, que aumenta los aportes y contribuciones a la seguridad social, a la vez de la extinción de algunas concesiones. Esta eliminación de beneficios que tenían las entidades futbolísticas “afecta más a los clubes como Newell’s que tiene muchos empleados (algo más de 300). Hoy se habla de que corre riesgo el inicio de la Superliga”, manifestó.

El cálculo de recursos y presupuestos de gastos fue aprobado el martes por el oficialismo y contó con la abstención de los opositores, quienes no quisieron poner piedras en el camino. Es que el presupuesto es uno de los requisitos de la Superliga para entregar la licencia para competir en la próxima temporada. Y además, como dijo Bengoa, “todos entienden que el presupuesto es estimativo”. La capacidad de gestión de la dirigencia será lo más importante.

bengoa2.jpg Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

>> La deuda concursal

Newell’s tendrá que abonar en octubre la segunda y última cuota del año correspondiente a la deuda del concurso, que culminará de abonar en 2021. “Ya se juntó algo de la cuota de octubre. Hay que pagar 30 millones de pesos. La suba del dólar ha impactado muchísimo, porque los últimos créditos que se reconocieron fueron en moneda extranjera. En cada año, el 28 de febrero se fija el valor de la moneda extranjera y se hace el cálculo de las dos cuotas anuales a pagar”, explicó.

>> El anticipo por los gastos del fideicomiso

El fideicomiso financiero para reunir dinero a utilizar en la conformación del nuevo plantel ingresó en una etapa de definición. Bengoa contó que el viernes se ocupó de pagar un sellado del Banco Municipal. Fue un anticipo de gastos para el funcionamiento del fideicomiso que administrará BMR Mandatos y Negocios SA.

“El departamento jurídico del banco está a punto de sacar el dictamen del contrato del fideicomiso. Será inminente. Después tendrá que aprobarlo la comisión directiva, cosa que se descuenta, y se lo llevaremos al juez para que lo autorice”, manifestó.

“En los ingresos del presupuesto aparecen 50 millones de pesos en el rubro de préstamos recibidos. Hubo algún cuestionamiento de que ese dinero lo pensamos proveniente del fideicomiso, que todavía no existe. Pero no es tan así. Desde fin del año pasado hemos logrado tener acceso al crédito, que antes teníamos vedado. Por eso lo pusimos. Y si se da lo del fideicomiso, mejor”, dijo.