Ignacio Erario, el campeón que vende rifas porque le quitaron el apoyo

"Hasta el año pasado, el Enard cubría los costos de las preparaciones y los viajes de los maratonistas, ya sea para torneos clasificatorios a mundiales o a los Juegos Olímpicos. En octubre pasado mandé la planificación del 2025, me dieron el okey y entonces ya me quedé tranquilo. Ahora tenía que arrancar en Uspallata la preparación en altura de los torneos en Europa, y cuando hablo al hotel pregunto si ya lo habían pagado y me dijeron que no. Me comunico con la gente del Enard para ver qué había pasado y me dijeron que no se había aprobado el financiamiento”, comienza relatando Nacho Erario a La Capital.