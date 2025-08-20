La Capital | Ovación | clásico

Historia del Clásico, capítulo 9: predominio de Newell's y un clásico emblemático para Central

En la década del 90, los rojinegros mandaron en los clásicos. Ganaron más partidos y obtuvieron dos títulos. Los canallas tuvieron una gran sonrisa en 1997

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

20 de agosto 2025 · 06:15hs
En 1992

En 1992, la Lepra con un equipo alternativo, derrotó 1 a 0 a Central, con gol de Domizi.

 
En 1997

En 1997, Da Silva anotó en el primer clásico de Russo ante Newell’s. Fue 4 a 0 en Arroyito.

Newell’s, de la mano de Marcelo Bielsa, brilló en los clásicos en la década del 90. Sólo le bastaron un par de años para dejar una huella en cuanto a clásicos ganados y títulos. En esa década hubo 22 clásicos, con 6 triunfos leprosos, 4 de Central y 12 empates. Además, los rojinegros terminaron el siglo sin derrotas en el Parque donde habían caído por última vez en 1980.

El 4 a 0 del Loco Bielsa en el Parque

El primer duelo de la década del 90 fue el 14 de abril de 1991, en cancha de Newell’s, por la 8ª fecha del Clausura 1991. Los rojinegros dirigidos por Bielsa, golearon 4 a 0 al Central de Aimar con goles de Ariel Cozzoni (2), Mauricio Pochettino y Fabián Garfagnoli.

La Lepra formó con: Norberto Scoponi; Julio Saldaña, Fernando Gamboa, Mauricio Pochettino y Miguel Fullana (40’ Fabián Garfagnoli); Juan Manuel Llop, Darío Franco y Eduardo Berizzo; Ariel Boldrini, Ariel Cozzoni y Cristian Ruffini.

Leer más: Historia del Clásico, capítulo 8: La década del 80 trajo títulos, muchos empates y varios incidentes

Angel Zof se tomó su revancha

El 15 de setiembre de 1991, en la tercera fecha del Apertura 1991, Don Angel le ganó el duelo a Bielsa, y se tomó revancha de la derrota por 4 a 3 en el Apertura 1990. El gol canalla lo hizo Marcelo Delgado. Los canallas salieron a la cancha con: Sergio Protti; Alberto Boggio, Ariel Cuffaro Russo, Marcelo Trivisonno y Claudio Ubeda; Fernando Forletta, Silvio Andrade, David Bisconti y Ramiro Castillo; Marcelo Delgado y Ariel Santoro (66’ Gabriel D’ Ascanio) (78’ Gustavo Onaindia).

El vuelo del Pájaro

El clásico siguiente tuvo un condimento especial. Ya que el 8 de marzo de 1992, en el Clausura 1992, Newell’s con un equipo alternativo, derrotó 1 a 0 a Central en el actual Coloso, con gol de Cristian Domizi. Los de Bielsa jugaron con: Claudio Romero; Miguel Fullana (81' Pablo Lenci), Miguel D' Agostino, Sergio Stachiotti y Diego Cerro; Fabián Garfagnoli, Juan Manuel Llop, Juan José Rossi y Cristian Roldán (69' Marcelo Escudero); Cristian Domizi y Rubén Bihurriet.

Central se lo dio vuelta

Durante el Apertura 1992, el 7 de octubre de ese año, los canallas ganaron un clásico muy recordado por sus hinchas en Arroyito. Central lo perdía 1 a 0 con un golazo de Ricardo Lunari, pero se lo dio vuelta y lo ganó 2 a 1 con festejos de José Luis Rodríguez y de Hugo Galloni, de tiro libre.

Los de Carlos Aimar jugaron con: Roberto Bonano; Carlos Gastaldi, Sergio Vázquez, Claudio Ubeda y Maximiliano Cuberas; Federico Lussenhoff (64’ Hugo Galloni), Cristian Daniele, Néstor Sassone y Omar Palma (63’ Paulo Sciutto); Marcelo Delgado y José Luis Rodríguez.

En el Clausura 1993, Central le pudo empatar el clásico a Newell’s sobre la hora con tanto del Puma Rodríguez de penal, en un cotejo que lo perdía con gol de Eduardo Berizzo.

Leer más: Historia del Clásico, capítulo 7: la palomita de Poy y la zurda de Zanabria para el título leproso

En el Torneo Centenario brilló Newell’s

En 1993 la AFA organizó el Torneo Centenario, donde Newell’s y Central se vieron las caras en la primera ronda. Ambos equipos presentaron un conjunto alternativo y los dos clásicos fueron para la Lepra.

En el primero que se jugó en el Parque ganó 2 a 0 con tantos de Diego Garay y Fernando Calcaterra, mientras que en el que se jugó en el Gigante Arroyito ganó 1 a 0 con tanto de Diego Castagno Suárez.

Varios empates y un triunfo para cada uno

Los dos clásicos disputados en la temporada 1993/94 y los dos de 1994/95 finalizaron sin vencedores ni vencidos. En el Apertura 1993, con Diego Maradona en la platea, igualaron 1 a 1 en terreno leproso. Alex Rossi anotó para los visitantes y empató Iván Gabrich para los locales.

Después hubo dos empates 0 a 0 en el Gigante en el Clausura 1994 y en el Apertura 1994. Mientras que en el Clausura 1995 terminaron 1 a 1 en el Parque con tantos de Leonardo Biagini para la Lepra y de Darío Scotto para los canallas.

Hasta que en la temporada 1995/96 se rompió la paridad. En el Apertura 1995, Central ganó 2 a 0 con goles de Horacio Carbonari y Omar Palma, de tiro libre. Mientras que en el Clausura 1996, Newell’s venció 2 a 0 a los canallas en Arroyito, donde los rojinegros hicieron de local porque estaban remodelando el Coloso. Los tantos del equipo del Profesor Castelli fueron convertidos por Iván Gabrich y Bruno Marioni. Este partido fue suspendido a los 65’ por incidentes con la parcialidad de Central, en momentos en que había sido sancionado un penal para los rojinegros que iba a ejecutar Gustavo Raggio.

Luego volvieron a hacer tablas en la temporada 1996/97. En el Apertura 1996, fue 1 a 1 en el Gigante (Mauro Gerk el tanto leproso y Damián Facciuto el canalla); y en el Clausura 1997 igualaron 0 a 0 en el Coloso.

DUR RC 75830524
En 1997, Da Silva anotó en el primer clásico de Russo ante Newell’s. Fue 4 a 0 en Arroyito.

En 1997, Da Silva anotó en el primer clásico de Russo ante Newell’s. Fue 4 a 0 en Arroyito.

La primera alegría de Miguel Russo

El 23 de noviembre de 1997, en el capítulo 14 del Apertura 1997, Miguel Russo dirigió su primer clásico ante Newell’s. Fue en Génova y Cordiviola y los auriazules se impusieron 4 a 0 con tantos de Rubén Da Silva, Eduardo Coudet, Marcelo Carracedo y Horacio Carbonari. Este cotejo fue suspendido a los 65’ por inferioridad numérica del equipo visitante.

Central formó con: Gastón Sessa; Horacio Carbonari, Germán Gerbaudo y Juan Ramón Jara; Eduardo Coudet, Cristian Daniele, Maximiliano Cuberas, Omar Palma y Marcelo Carracedo; Rafael Maceratesi (2’ Eduardo Bustos Montoya) y Rubén Da Silva.

Después empataron los dos clásicos de 1998. El del Clausura fue 0 a 0 en el actual Marcelo Bielsa y luego en el Apertura empataron 1 a 1 en Arroyito. Julio Zamora abrió la cuenta para Newell’s y Germán Rivarola anotó para Central.

Leer más: Historia del Clásico, capítulo 6: la década del 60 y una importante reestructuración

La goleada del Profesor Castelli

El último ganador de un clásico en el siglo XX fue Newell’s. Fue el 7 de marzo de 1999, en el Coloso, en la primera jornada del Clausura de ese año. Fue 4 a 1 con goles de Germán Real (2), Fernando Crosa y Julio Saldaña. Iván Moreno y Fabianesi descontó para la visita.

La Lepra formó con: Sebastián Cejas; Fernando Crosa, Diego Crosa y Fabricio Fuentes; Diego Mateo, Julio Saldaña, Lucas Bernardi y Daniel Fagiani; Damián Manso (70’ Jorge Priotti), Matías Gigli (45’ Pablo Guiñazú) y Germán Real (61’ Nicolás Pavlovich).

Noticias relacionadas
En el Coloso, en 2007. Ángel Di María se prepara para sacar un zurdazo ante el cierre de Araujo y la presión del Colo Ré.

Los clásicos de Ángel Di María: cómo formó Central y qué puntajes recibió

Ángel Di María buscará su primer triunfo ante Newells en el clásico.

Di María quiere festejar un clásico con Central por primera vez

La historia de los clásicos entre Central y Newells mostró varios incidentes en los 80.

Historia del Clásico, capítulo 8: en los 80 hubo títulos, muchos empates e incidentes

El clásico entre Central y Newells se jugará este sábado en el Gigante de Arroyito.

Central habilita la reserva de populares y la compra de plateas para el clásico

Ver comentarios

Las más leídas

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Semana de humedad y lluvias: el truco japonés infalible para secar la ropa

Semana de humedad y lluvias: el truco japonés infalible para secar la ropa

Lo último

La picante pregunta de Cazzu en La Voz Argentina: ¿Estás soltero vos?

La picante pregunta de Cazzu en "La Voz Argentina": "¿Estás soltero vos?"

Incontinencia urinaria en mujeres y hombres: ¿un problema que tiene solución?

Incontinencia urinaria en mujeres y hombres: ¿un problema que tiene solución?

Anteojos gratuitos de Pami: cuántos se pueden tramitar por año y cómo hacerlo

Anteojos gratuitos de Pami: cuántos se pueden tramitar por año y cómo hacerlo

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizaban este miércoles desde muy temprano un procedimiento ordenado por la Justicia Federal

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario
Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos
La Ciudad

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos

Choque en la autopista a Santa Fe a la altura de San Lorenzo: una persona atrapada
LA REGION

Choque en la autopista a Santa Fe a la altura de San Lorenzo: una persona atrapada

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas
Policiales

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Semana de humedad y lluvias: el truco japonés infalible para secar la ropa

Semana de humedad y lluvias: el truco japonés infalible para secar la ropa

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?

Ovación
Central, en los clásicos: los canallas que ya gritaron goles y están invictos en esos duelos

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central, en los clásicos: los canallas que ya gritaron goles y están invictos en esos duelos

Central, en los clásicos: los canallas que ya gritaron goles y están invictos en esos duelos

Central, en los clásicos: los canallas que ya gritaron goles y están invictos en esos duelos

Historia del Clásico, capítulo 9: dominio de Newells y un clásico emblemático para Central

Historia del Clásico, capítulo 9: dominio de Newell's y un clásico emblemático para Central

La Asociación Rosarina dejó otra huella con el exitoso 41º encuentro de mini Básquet

La Asociación Rosarina dejó otra huella con el exitoso 41º encuentro de mini Básquet

Policiales
Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario
POLICIALES

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas

Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que iba a Rosario

Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que iba a Rosario

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

La Ciudad
Incontinencia urinaria en mujeres y hombres: ¿un problema que tiene solución?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Incontinencia urinaria en mujeres y hombres: ¿un problema que tiene solución?

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Quieren usar Inteligencia Artificial en los servicios de la Municipalidad

Quieren usar Inteligencia Artificial en los servicios de la Municipalidad

El tomate triturado de Marolio tenía brotes de semillas, no gusanos
Información General

El tomate triturado de Marolio tenía brotes de semillas, no gusanos

El dólar oficial prolonga su racha bajista: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial prolonga su racha bajista: qué pasó con el blue en Rosario

Primeros peritajes: el fentanilo agravó los cuadros de las víctimas
Información General

Primeros peritajes: el fentanilo agravó los cuadros de las víctimas

El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada
La Ciudad

El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada

La UTN se suma al paro de 48 horas: no habrá clases ni jueves ni viernes
La Ciudad

La UTN se suma al paro de 48 horas: no habrá clases ni jueves ni viernes

Milei en la Bolsa de Comercio: se pone otro reclamo sobre la mesa
Política

Milei en la Bolsa de Comercio: se pone otro reclamo sobre la mesa

Una ciudad de Suecia tiene que mudarse y la iglesia se lleva hasta el edificio
Información General

Una ciudad de Suecia tiene que mudarse y la iglesia se lleva hasta el edificio

El clásico tendrá operativo de seguridad dinámico en Arroyito y el Parque
Ovación

El clásico tendrá operativo de seguridad dinámico en Arroyito y el Parque

Discapacidad: el fallo contra el veto de Milei sienta precedente
LA CIUDAD

Discapacidad: el fallo contra el veto de Milei "sienta precedente"

Ley Ema: buscan frenar la violencia digital y castigar la difusión de material íntimo
Información General

"Ley Ema": buscan frenar la violencia digital y castigar la difusión de material íntimo

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas
Policiales

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?
La Ciudad

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?

Ley de emergencia en discapacidad: vigilia en Rosario contra el veto
La Ciudad

Ley de emergencia en discapacidad: vigilia en Rosario contra el veto

San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros
La Región

San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110
Policiales

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110

Fantino se enojó por las muertes del fentanilo y pidió la renuncia del ministro
Política

Fantino se enojó por las muertes del fentanilo y pidió la renuncia del ministro

El dólar oficial cae en picada: ¿el blue en Rosario le sigue los pasos?
Economía

El dólar oficial cae en picada: ¿el blue en Rosario le sigue los pasos?

Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío
Policiales

Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío

Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione
La Región

Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione

Open to work: una reconocida política hizo un llamativo posteo en LinkedIn
Política

"Open to work": una reconocida política hizo un llamativo posteo en LinkedIn