Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?

Entre alertas amarillas y naranjas, el invierno no termina de irse del todo. El fin de semana habrá que salir más abrigados de casa

19 de agosto 2025 · 12:13hs
Cuándo volverá el frío a la ciudad

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Cuándo volverá el frío a la ciudad

El tiempo se puso complicado en Rosario. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este martes a la madrugada una alerta naranja por tormentas, y para la tarde una alerta amarilla por lluvias. Para la madrugada del miércoles, se lanzó otra alerta amarilla por ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

En este marco de lluvias y tormentas, el frío parece esconderse. No obstante, el invierno todavía no se fue del todo. Aunque el gran porcentaje de humedad hace que pase desapercibido el tiempo frío, para este fin de semana se espera un descenso de temperaturas.

Cómo seguirá el clima y cuál será el día más frío de la semana

Para la madrugada de este miércoles, se espera también una alerta amarilla con vientos del sur entre 30 y 40 km/h. Además, el SMN advirtió la presencia de ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Si bien disminuirían su intensidad, las ráfagas se prolongarían hasta la tarde. Podría haber lluvias aisladas a primera hora, nubosidad variable desde la mañana y despejado en la noche, con registros entre 19º y 11º.

>> Leer más: Alerta amarilla, naranja y roja: qué significa cada color de las advertencias por mal tiempo

Para el jueves anticipan vientos moderado del norte, cielo algo nublado y los termómetros marcando entre 20º y 8º. Finalmente, la lluvia abandonaría la ciudad, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Ya sin lluvia ni tormentas pero sí con mucho viento, el viernes regresarían fuertes ráfagas. El cielo estará mayormente nublado y habría una baja en la temperatura: 17º de máxima y 12º de mínima.

El sábado el cielo estaría despejado y hasta soleado por horas de la tarde. Sin embargo, el descenso de las temperaturas mínimas se sentirá: la máxima será de 15º y la mínima se ubicará en 7º.

Finalmente, el domingo será el día más frío de la semana, con 15º de máxima, y una temperatura mínima de tan solo 4º . Hay una buena noticia: el cielo seguirá despejado.

