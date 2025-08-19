La Capital | Información General | iglesia

Una ciudad de Suecia tiene que mudarse y la iglesia se lleva hasta el edificio

Toda la ciudad de Kiruna se reubicará en los próximos años ya que una gigantesca mina subterránea generó grietas y hundimientos en la superficie

19 de agosto 2025
Una ciudad de Suecia tiene que mudarse y la iglesia se lleva hasta el edificio

"Cerrado permanentemente", dice Google Maps al buscar la dirección Finngatan 1 de la ciudad sueca de Kiruna. Es que la iglesia que allí funcionaba hasta hace un tiempo fue obligada a trasladarse ya que toda la ciudad debe reubicarse unos cinco kilómetros al este, antes de que la mina de hierro subterránea más grande del mundo termine por "devorar" la ciudad. Pero no solamente se mudarán los religiosos y los fieles: la iglesia neogótica de madera, construida hace más de cien años, fue depositada sobre una plataforma con 224 ruedas y se desplaza muy lentamente a su nueva ubicación, a una velocidad apenas superior a un kilómetro por hora.

Tras la bendición de la vicaria Lena Tjärnberg y ante la mirada de centenares de vecinos y curiosos, la "iglesia sobre ruedas" inició un recorrido que le tomará entre dos y tres días.

La multitud de espectadores no solamente obedece a la peculiaridad de ver un edificio recorriendo las calles de una ciudad, sino que además se trata de una de las iglesias más queridas de Suecia. Y muchos creyentes quisieron dar el presente para aportar su rezo y encomendar a Dios la tarea de hacer que el edificio llegue sano y salvo.

Kiruna es la ciudad más septentrional de Suecia, a 200 kilómetros del Círculo Polar Ártico, donde viven unas 23.000 personas. Es famosa por su elegante iglesia luterana de madera (que hasta hoy coronaba una colina con vistas a toda la ciudad), por el sol de medianoche, por las auroras boreales, y por hundirse sin prisas pero sin pausas, año tras año, día tras día.

¿Por qué la tierra se está tragando a Kiruna? La causa principal es la actividad de la gigantesca mina de LKAB, que debilitó la estructura del suelo, y generó grietas y hundimientos en la superficie. Cuando edificios y viviendas empezaron a verse afectados, los habitantes tomaron una decisión drástica: mudarse. La gran mayoría de los pobladores se trasladarán a sus nuevos hogares en la nueva ciudad de Kiruna. Pero la iglesia se va con edificio y todo.

Embed - Live: Historic Kiruna Church Moves Across Arctic Road
Embed - Future Kiruna - The Swedish Town that is Relocating Building by Building

El traslado se convirtió en un espectáculo nacional. La empresa minera LKAB se hizo cargo de las operaciones, el rey sueco Carl XVI Gustaf se acercó a celebrar la mudanza, la banda KAJ se ocupó de poner la música, y el canal SVT transmite en vivo con un programa llamado “El gran recorrido de la iglesia”.

En 2001, el pueblo sueco eligió a la iglesia de madera como el “mejor edificio de todos los tiempos construido antes de 1950” en una encuesta vinculada con el Ministerio de Cultura. Construida en una colina para que los fieles pudieran contemplar Kiruna, la iglesia luterana sueca fue diseñada para emular el estilo sami como un regalo de la minera LKAB.

La mina de Kiruna comenzó a operar en 1910 y la iglesia se completó dos años después. Su exterior neogótico se considera el edificio más distintivo de la ciudad, y los turistas la visitaban regularmente antes de que se cerrara hace un año para prepararla para su reubicación. Si todo va bien, está previsto que reabra en su nuevo lugar a finales de 2026.

La historia de la ciudad que se hunde inspiró una película del género catástrofe, "El abismo de Kiruna", que por estos días se puede ver en la plataforma Netflix.

