La Capital | Ovación | Mauro Icardi

Video: Mauro Icardi le tiró un cabezazo a un hincha de Galatasaray

En las redes sociales se hizo viral un clip protagonizado por el delantero, en el que aparece junto a la China Suárez y sus hijas, en medio de varios fanáticos

20 de agosto 2025 · 08:02hs
Mauro Icardi volvió a jugar en Galatasaray después de largos meses y marcó un gol en su regreso.

Mauro Icardi volvió a jugar en Galatasaray después de largos meses y marcó un gol en su regreso.

Mauro Icardi no deja de generar polémicas dentro y fuera de las canchas. Ahora, la controversia fue en Turquía por la viralización de un video, en el que aparece junto a sus hijas y su pareja la China Suárez, y le tira a un cabezazo a un hincha de Galatasaray. Los custodios del delantero rápidamente lo sacaron del lugar para alejarse de la zona de conficto.

El rosarino viene de regresar al fútbol tras su lesión de rodilla y tras largos meses de copar titulares en los medios por su pelea con su expareja Wanda Nara. Lo hizo con un gol para el triunfo 3-0 ante Fatih Karagümrük por la Süper Lig, conquista que celebró con una dedicatoria para la China.

Sin embargo, y en un contexto que todavía se desconoce, el delantero ahora es blanco de críticas por un video en el que se lo ve en medio de varios fanáticos, a pleno saludo, hasta que le lanza un cabezazo a uno de ellos para desatar algunos gritos de reprobación.

Las imágenes no reflejan con exactitud cuándo fue que se produjo el incidente, aunque el hecho ante la China Suárez y sus hijas no pasó desapercibido y es tema tratado en los medios turcos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/1957983402721779839&partner=&hide_thread=false

Mauro Icardi, en la lista de deudores alimentarios

Mientras Mauro Icardi se encuentra en Turquía con la China Suárez, en las últimas horas recibió un duro revés judicial tras las diferentes denuncias que hizo Wanda Nara, donde lo acusa de no pagar la cuota alimentaria de sus hijas Francesca e Isabella.

>>Leer más: Julio Zamora y Cuffaro Russo, contundentes: "Los clásicos no se arreglan, es algo imposible"

La Justicia ingresó al futbolista en la lista de deudores alimentarios y tendría duras consecuencias. “Mauro Icardi declarado deudor alimentario”, escribió en la red social X, ex Twitter, Laura Ubfal. También la periodista explicó las medidas que recaerían sobre el delantero de Galatasaray tras la determinación judicial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/laubfal/status/1957876816300941316&partner=&hide_thread=false

“Si entra no puede volver a salir del país, U$S 3.500 de multa diaria, embargada la casa de los sueños”, dijo en referencia a la lujosa propiedad ubicada en Nordelta.

Noticias relacionadas
¿No hay dos sin tres?. Nacho Malcorra anotó dos goles en el clásico rosarino y va por más. 

Central, en los clásicos: los canallas que ya gritaron goles y están invictos en esos duelos

En 1992, la Lepra con un equipo alternativo, derrotó 1 a 0 a Central, con gol de Domizi.  

Historia del Clásico, capítulo 9: dominio de Newell's y un clásico emblemático para Central

El intendente Pablo Javkin participó del encuentro de las delegaciones en el Monumento a la Bandera.

La Asociación Rosarina dejó otra huella con el exitoso 41º encuentro de mini Básquet

Julio Zamora y Ariel Cuffaro Russo, exjugador y DT de Newells y Central, respectivamente, se juntaron en el bar De Taquito para recordar clásicos disputados.

Julio Zamora y Cuffaro Russo, contundentes: "Los clásicos no se arreglan, es algo imposible"

Ver comentarios

Las más leídas

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Semana de humedad y lluvias: el truco japonés infalible para secar la ropa

Semana de humedad y lluvias: el truco japonés infalible para secar la ropa

Lo último

La picante pregunta de Cazzu en La Voz Argentina: ¿Estás soltero vos?

La picante pregunta de Cazzu en "La Voz Argentina": "¿Estás soltero vos?"

Incontinencia urinaria en mujeres y hombres: ¿un problema que tiene solución?

Incontinencia urinaria en mujeres y hombres: ¿un problema que tiene solución?

Anteojos gratuitos de Pami: cuántos se pueden tramitar por año y cómo hacerlo

Anteojos gratuitos de Pami: cuántos se pueden tramitar por año y cómo hacerlo

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizaban este miércoles desde muy temprano un procedimiento ordenado por la Justicia Federal

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario
Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos
La Ciudad

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos

Choque en la autopista a Santa Fe a la altura de San Lorenzo: una persona atrapada
LA REGION

Choque en la autopista a Santa Fe a la altura de San Lorenzo: una persona atrapada

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas
Policiales

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Semana de humedad y lluvias: el truco japonés infalible para secar la ropa

Semana de humedad y lluvias: el truco japonés infalible para secar la ropa

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?

Ovación
Central, en los clásicos: los canallas que ya gritaron goles y están invictos en esos duelos

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central, en los clásicos: los canallas que ya gritaron goles y están invictos en esos duelos

Central, en los clásicos: los canallas que ya gritaron goles y están invictos en esos duelos

Central, en los clásicos: los canallas que ya gritaron goles y están invictos en esos duelos

Historia del Clásico, capítulo 9: dominio de Newells y un clásico emblemático para Central

Historia del Clásico, capítulo 9: dominio de Newell's y un clásico emblemático para Central

La Asociación Rosarina dejó otra huella con el exitoso 41º encuentro de mini Básquet

La Asociación Rosarina dejó otra huella con el exitoso 41º encuentro de mini Básquet

Policiales
Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario
POLICIALES

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas

Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que iba a Rosario

Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que iba a Rosario

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

La Ciudad
Incontinencia urinaria en mujeres y hombres: ¿un problema que tiene solución?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Incontinencia urinaria en mujeres y hombres: ¿un problema que tiene solución?

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Quieren usar Inteligencia Artificial en los servicios de la Municipalidad

Quieren usar Inteligencia Artificial en los servicios de la Municipalidad

El tomate triturado de Marolio tenía brotes de semillas, no gusanos
Información General

El tomate triturado de Marolio tenía brotes de semillas, no gusanos

El dólar oficial prolonga su racha bajista: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial prolonga su racha bajista: qué pasó con el blue en Rosario

Primeros peritajes: el fentanilo agravó los cuadros de las víctimas
Información General

Primeros peritajes: el fentanilo agravó los cuadros de las víctimas

El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada
La Ciudad

El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada

La UTN se suma al paro de 48 horas: no habrá clases ni jueves ni viernes
La Ciudad

La UTN se suma al paro de 48 horas: no habrá clases ni jueves ni viernes

Milei en la Bolsa de Comercio: se pone otro reclamo sobre la mesa
Política

Milei en la Bolsa de Comercio: se pone otro reclamo sobre la mesa

Una ciudad de Suecia tiene que mudarse y la iglesia se lleva hasta el edificio
Información General

Una ciudad de Suecia tiene que mudarse y la iglesia se lleva hasta el edificio

El clásico tendrá operativo de seguridad dinámico en Arroyito y el Parque
Ovación

El clásico tendrá operativo de seguridad dinámico en Arroyito y el Parque

Discapacidad: el fallo contra el veto de Milei sienta precedente
LA CIUDAD

Discapacidad: el fallo contra el veto de Milei "sienta precedente"

Ley Ema: buscan frenar la violencia digital y castigar la difusión de material íntimo
Información General

"Ley Ema": buscan frenar la violencia digital y castigar la difusión de material íntimo

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas
Policiales

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?
La Ciudad

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?

Ley de emergencia en discapacidad: vigilia en Rosario contra el veto
La Ciudad

Ley de emergencia en discapacidad: vigilia en Rosario contra el veto

San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros
La Región

San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110
Policiales

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110

Fantino se enojó por las muertes del fentanilo y pidió la renuncia del ministro
Política

Fantino se enojó por las muertes del fentanilo y pidió la renuncia del ministro

El dólar oficial cae en picada: ¿el blue en Rosario le sigue los pasos?
Economía

El dólar oficial cae en picada: ¿el blue en Rosario le sigue los pasos?

Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío
Policiales

Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío

Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione
La Región

Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione

Open to work: una reconocida política hizo un llamativo posteo en LinkedIn
Política

"Open to work": una reconocida política hizo un llamativo posteo en LinkedIn